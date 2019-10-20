"Щастя любить тишу": Слава Камінська закрутила роман після розлучення

Учасниця групи "НеАнгели" Слава Камінська досить несподівано для шанувальників влітку цього року розлучилася зі своїм чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським після 5 років шлюбу. У подружжя залишилося двоє дітей, яким артистка намагалася присвячувати весь вільний час. Втім, вона вже не самотня - в інтерв'ю "Світському життю" Слава зізналася, що у неї новий роман.

Проте розкривати ім'я обранця вона не поспішає.

"Є відносини. Як каже моя колега, щастя любить тишу", — розповіла Камінська.

При цьому співачка не виключає, що може вийти заміж не тільки в четвертий, але і в п'ятий раз.

"Якщо поряд зі мною буде чоловік, який не буде мені підходити, то буде і п'ятий, і шостий", — заявила Слава.

Виконавиця також зазначила, що і сама толком не знає, чому вони з Едгаром розлучилися.

"Я вам скажу, що я досі не знаю, чому ми розлучилися. Я не знаю, може інша, інший. Я не натякаю, але я дійсно не знаю, чому ми розлучилися. Ініціатива була, звичайно, його. Ну як я як мати могла розлучитися з чоловіком. Навіть тоді, коли мене щось не влаштовувало, я мати, у мене є діти і я б цього ніколи не зробила. І я може трошки старше і мудріше, а хтось молодий і хочеться погуляти, але колись же прийде розум", - розповіла артистка.

Фото: Слава Камінська і Едгар Камінський (instagram.com/babaslavka)

"Йому не подобалося те, що у мене була особиста думка, а я як дружина повинна погоджуватися з усім", - додала Слава.

Співачка зізналася, що зараз вони з колишнім чоловіком не спілкуються, однак вона не забороняє Едгару бачитися з дітьми.

"Дітей він бачить і все частіше став забирати їх до себе. Діти повинні проживати з матір'ю, а тато нехай влаштовує своє особисте життя", - пояснила Камінська.

Фото: Слава Камінська з дітьми (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, Слава з НеАнгелів блиснула стрункими ніжками в чудовому вбранні.

Раніше Слава Камінська поділилася атмосферними фото з Чорнобиля, де побувала з друзями.