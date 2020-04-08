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Счастье в глазах: Тина Кароль очаровала эмоциональным видео с подросшим сыночком

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.04.2020 - 15:33
Счастье в глазах: Тина Кароль очаровала эмоциональным видео с подросшим сыночком
Фото: Тина Кароль с сыном Вениамином (instagram.com/tina_karol)

Вениамин символически выпустил в небо белоснежного голубя

Тина Кароль вместе с 11-летним сыном Вениамином находится в загородном доме, где и проводит свои карантинные будни. Она признается, что использует внезапно появившееся свободное время с пользой и занята саморазвитием: читает, занимается спортом, готовит (даже позволяет себе "запрещенку" и впервые пожарила картошку), а также худеет! Звезда регулярно показывает видео своих тренировок и мотивирует поклонников. Сыну певицы также есть, чем заняться. Так, мальчик успел за пару дней осилить толстую книгу на английском и дистанционно осваивает школьную программу. Тина показала трогательное видео с подросшим сыном в главной роли, сделанное на террасе ее дома.

Ролик появился на фан-страничке певицы в Instagram, а она, в свою очередь, поделилась видео в разделе сторис. На кадрах Вениамин выпускает из рук белоснежного голубя, который вспарил ввысь. Мальчик не может сдержать эмоций и радуется на камеру, поднимая руки вверх.

Кстати, на видео отчетливо видна терраса дома звезды, а также прилегающие территории ее загородных владений, частично открывается вид на аккуратный огород и можно увидеть высокий забор по всему периметру.

Видео: instagram.com/tinakarol_fantina

К слову, Веня также приложил руку к благоустройству территории. Он даже успел высадить свое первое в жизни дерево возле дома. Мама мальчика была очень горда за него и не сдерживала радости.

Напомним, что Тина Кароль и Дан Балан показала зажигательные танцы и даже ласки во время вокальных "нокаутов" на шоу Голос страны-10.

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