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Тина Кароль предложила топ необычных занятий на карантине и похвасталась кулинарным дебютом

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.04.2020 - 11:27
Тина Кароль предложила топ необычных занятий на карантине и похвасталась кулинарным дебютом
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица во время карантина впервые приготовила популярное блюдо

Тина Кароль сама придерживается карантинных мер, и поклонников призывает оставаться дома и поберечь себя. Певица совсем не скучно за городом, ведь к ней прилетел из Лондона 11-летний сын Вениамин, с которым они находят, чем занять на досуге: велопрогулки по территории, совместные кулинарные эксперименты, чтение в саду и занятия английским. Звездная мама очень гордится сыном, который усердно учится дистанционно, выполняет задания, а также всего за два дня осилил толстую художественную книгу на иностранном языке! О том, как проходят ее карантинные будни, а также топ рекомендованных занятий для поклонников на период изоляции Тина озвучила в развлекательном шоу "Макаенка 9" для канала "Беларусь 1". Соответствующее видео появилось на одноименном YouTube-канале передачи.

Ведущие общались с певицей на белорусском языке, а она отвечала на родном украинском. Так, Тина призналась, чем занимается на карантине.

"Я сижу дома, играю на музыкальных инструментах, пою, учу то, что не выучила еще в своей жизни, занимаюсь спортом, худею", - перечислила она.

Тина Кароль предложила топ необычных занятий на карантине и похвасталась кулинарным дебютом

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Не забывает звезда и о творчестве. "Пишу новые песни и готовлю новые крутые композиции и выступления. Все равно жизнь будет продолжаться!" - зарядила позитивом артистка.

Также украинская поп-дива предложила собственный топ необычных занятий дома. "Читать – это такое. Надо или заняться спортом, или пойти готовить себе вкусную еду. Позволить себе торт! Я вчера первый раз в жизни жарила картошку. И еще можно попрыгать на кровати!" - удивила ведущих она.

Тине удалось сыграть в фанты в прямом эфире. Ей выпало задание показать последнее СМС на телефоне. Певица решила пошутить и засветить старую модель кнопочного мобильного. "С Днем рождения", - гласил текст сообщения, а Тина со смехом призналась, что ее день рождения был в январе. Напоследок артистка спела спела свой хит "Україна – це ти".

Видео: YouTub/Макаенка 9

Ранее Тина Кроль вместес Даном Баланом устроила страстные танцы и прилюдные нежности на шоу Голос страны-10.

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Новости Украины Тина Кароль
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