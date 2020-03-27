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Мамина гордость: сын Тины Кароль высадил первое дерево в семейном саду

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.03.2020 - 13:51
Мамина гордость: сын Тины Кароль высадил первое дерево в семейном саду
Фото: Тина Кароль с сыном (instagram.com/tina_karol)

Певица показала, как Вениамин работает в саду

Тина Кароль вместе с сыном Вениамином воссоединились на время карантина – мальчик приехал из Лондона домой в Украину и теперь все свое свободное время проводит с мамой в загородном доме. Звездной семье скучать некогда – в выходные они устроили велозабег среди высоких сосен на свежем воздухе, приготовили обед и отправились читать в сад. К слову, Тина обожает розы и может похвастаться роскошным розарием у дома, а также имеет собственный небольшой огород. Веня решил внести свою лепту в благоустройство территории возле загородного дома и собственноручно посадил свое первое цветущее дерево, а его звездная мама сняла этот исторический момент на камеру и разместила в "сториз" Instagram, после чего видео попало в фан-группу звезды.

Мальчик подошел к делу со всей ответственность и под руководством взрослых выкопал ямку, пересадил куст из ведра в землю, добавил чернозема, а затем полил.

Счастливая Тина подбодрила сына и давала ему подсказки, а затем воскликнула: "Я очень горжусь! Это твое дерево! Слышишь, котя?"

Видео: instagram.com/tinakarol_fantina

Кроме того, Тина стала больше уделять времени фотоблогу и размещать домашние селфи. Так, она побаловала поклонников новым фото, на котором предстала без макияжа и с распущенными волосами.

Мамина гордость: сын Тины Кароль высадил первое дерево в семейном саду

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Напомним, что Тина Кароль в облегающем комбинезоне для йоги с прозрачными вставками показала свое спортивное утро дома. Певица выполнила упражнения на растяжку и асаны, продемонстрировала завидную гибкость, а также не упустила возможность сделать селфи у зеркала в спортзале.

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Новости Украины Тина Кароль
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