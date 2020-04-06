Тина Кароль и Дан Балан устроили ласки и страстные танцы на Голосе страны – 10

Фото: Тина Кароль и Дан Балан (instagram.com/tina_karol)

Звездные тренеры станцевали зажигательный танц с неожиданной концовкой

Голос страны -10 продолжает регулярно выходить на канале 1+1, ведь часть выпусков уже отснята заранее, а поклонники с нетерпением ждут воскресенья, чтобы посмотреть, кто же попадет в долгожданные прямые эфиры. Так, 5 апреля, в воскресенье в третьем выпуске вокальных "нокаутов" участники команды Дана Балана боролись за место в четвертьфинале. Во время выступления одного из конкурсантов, Максима Перепелицы, Тина Кароль и Дан Балан не смогли сдержать эмоций и устроили жаркие танцы и страсти прямо на сцене вокального шоу.

Максим исполнил популярную композицию Lil Nas Х - Old Town Road. Парень так зажег на сцене, что звездные судьи не могли усидеть на местах. Дан Балан подошел к креслу Тины и наклонился к ней, глядя в глаза.

"Ты ковбой, бой?" - кокетливо спросила певица у коллеги. А затем просто подняла изящную ножку в розовых босоножках, задорно смеясь. Балан также подхватил игривое настроение певицы, не удержался и поласкал ножку Тины.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Звездные тренеры поднялись на сцену и вместе станцевали зажигательный и страстный импровизированный танец. К креслу Дан понес Тину на спине, легко, словно пушинку, подняв ее на руки.

"Мы побежали на сцену, потому что Максим спустился сюда. Мы подумали, что "свято место пусто не бывает"!" - позже пояснила Тина.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов предложили Дану и Тине поучаствовать в следующем сезоне шоу Танцы со звездами. "Причем профессионалом будешь ты!" - указал шоумен в сторону певицы. "Я буду муштровать Дана!" - пообещала она.

Видео: YouTube/Голос страны

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