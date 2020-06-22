С самыми близкими: беременная Джиджи Хадид показала редкие семейные фото

Джиджи Хадид, которая весной этого года ошарашила мир новостью о своей беременности, старается хранить молчание, лишь изредка публикуя фото. Девушка не показывает "традиционные" для insta-мира трогательные кадры с животиком, а также с любимым мужчиной Зейном Маликом, предпочитая оставлять личную жизнь личной. Но в честь Дня отца, который весь мир отмечал вчера, 21-го июня, она не удержалась. 25-летняя красавица опубликовала целую серию снимков с любимым папой.

Модель с отцом (фото: instagram.com/gigihadid)

«С Днем Отца @mohamedhadid Я тебя очень люблю! Спасибо за лучших братьев и сестер, лучшую еду, лучшие истории и лучший смех, Daddio!..», – написала растроганная девушка под снимками. Часть фото архивные: на них модель предстала еще совсем крошкой. Есть кадры из настоящей жизни, где Джиджи демонстрирует себя во всей красе уже во взрослом возрасте. Также она не забыла показать кулинарный талант своего отца – к слову, обе сестры Хадид часто хвалятся навыками своего папы.

Семья пользуется популярностью в сети (фото: instagram.com/gigihadid)

В комментариях поклонники начали поздравлять звездную дочь и ее знаменитого отца. Но не меньше внимания они уделили Зейну Малику. Так, многие отметили, что уже в следующем году нужно будет поздравлять с этим днем и исполнителя. Также поклонники постарались в который раз отметить ангельскую красоту старшей Хадид.

Ты королева красоты, Джиджи

Удивительная семья

Мое вдохновение

Такие красивые!

Запости что-то с Зейном

О Боже, в следующем году ты будешь желать Зейну счастливого дня отца

И с Днем отца Зейна!

Ох, в следующем году Зейн также будет наслаждаться этим днем

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/gigihadid)

Напомним, Джиджи родилась в Лос-Анджелесе, но имеет палестинские корни. Будущая модель появилась на свет в семье владельца строительной компании Мохамеда Хадида и модели Иоланды Хадид. Помимо младшей сестры Беллы, у нее таккже есть младший брат Анвар – парень также успешно покоряет фешн-индустрию. Еще у нее есть две старшие единокровные сестры со стороны отца и пять сводных сестер со стороны отчима – музыкального продюсера Дэвида Фостера, обладателя 14 премий «Грэмми». К слову, Белла в этом году не стала делать пост в честь Дня отца. Хотя она обычно всегда поздравляет родных с помощью семейных снимков.