З найбільш близькими: вагітна Джіджі Хадід показала рідкісні сімейні фото

Джіджі Хадід, яка навесні цього року приголомшила світ новиною про свою вагітність, намагається зберігати мовчання, лише зрідка публікуючи фото. Дівчина не показує "традиційні" для insta-світу зворушливі кадри з животиком, а також з коханим чоловіком Зейном Маліком, вважаючи за краще залишати особисте життя особистим. Але на честь Дня батька, який весь світ відзначав вчора, 21-го червня, вона не втрималася. 25-річна красуня опублікувала цілу серію знімків з улюбленим татом.

Модель з батьком (фото: instagram.com/gigihadid)

«З Днем Батька @mohamedhadid Я тебе дуже люблю! Дякуюза кращих братів і сестер, кращу їжу, кращі історії та кращий сміх, Daddio!..», – написала зворушена дівчина під знімками. Частина архівні фото: на них модель постала ще зовсім крихіткою. Є кадри зі справжнього життя, де Джіджі демонструє себе у всій красі вже у дорослому віці. Також вона не забула показати кулінарний талант свого батька – до речі, обидві сестри Хадід часто хваляться навичками свого тата.

Сім'я користується популярністю в мережі (фото: instagram.com/gigihadid)

В коментарях шанувальники почали вітати зоряну дочку та її знаменитого батька. Але не менше уваги вони приділили Зейну Маліку. Так, багато з них відзначили, що вже в наступному році потрібно буде вітати з цим днем і виконавця. Також шанувальники постаралися вкотре відзначити ангельську красу старшої Хадід.

Ти королева краси, Джіджі

Дивна сім'я

Моє натхнення

Такі красиві!

Запости щось з Зейном

О Боже, наступного року ти будеш бажати Зейну щасливого дня батька

З Днем батька Зейна!

Ох, у наступному році Зейн також буде насолоджуватися цим днем

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/gigihadid)

Нагадаємо, Джіджі нароодилася в Лос-Анджелесі, але має палестинські коріння. Майбутня модель народилася в родині власника будівельної компанії Мохамеда Хадіда та моделі Іоланди Хадід. Крім молодшої сестри Белли, у неї таккже є молодший брат Анвар – хлопець також успішно підкорює фешн-индустрію. У неї ще є дві старші єдинокровні сестри з боку батька і п'ять зведених сестер з боку вітчима – музичного продюсера Девіда Фостера, володаря 14 премій «Греммі». До речі, Белла в цьому році не стала робити пост на честь Дня батька. Хоча зазвичай вона завжди вітає рідних за допомогою сімейних знімків.