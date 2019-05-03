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Самокаты, кролики и козы: Слава из НеАнгелов умилила прогулкой с мамой и детьми

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.05.2019 - 15:34
Самокаты, кролики и козы: Слава из НеАнгелов умилила прогулкой с мамой и детьми
Слава Каминская с детьми (фото: instagram.com/babaslavka)

У семьи Славы Каминской выдался очень насыщенный день

Слова Каминская проводит майские выходные в кругу самых близких и родных людей. Так, в разделе сториз на своей instagram-страничке солистка группы НеАнгелы опубликовала целую серию различных фото и видео с насыщенной прогулки. Каминская уделила свободный день своим детям – сын Леонард (4 года) и дочка Лаура (3 года). Также на прогулку с внуками и дочкой вышла мама Славы.

При этом прогулка выдалась действительно насыщенной. Семья съездила в парк "Співоче Поле" в Киеве, где дети катались на самокатах. Напомним, что сын Славы Каминской сломал руку. Однако мальчик очень бодро продолжает кататься и развлекаться.

В парке Каминская сделала несколько видео и фото детей с бабушкой. Хотя видно, что детям больше хотелось играть, нежели фотографироваться.

Самокаты, кролики и козы: Слава из НеАнгелов умилила прогулкой с мамой и детьми

Мама Славы Каминской с внуками (фото: instagram.com/babaslavka)

Самокаты, кролики и козы: Слава из НеАнгелов умилила прогулкой с мамой и детьми

Скриншоты видео: instagram.com/babaslavka

Чуть позже семья оказалась уже на ВДНГ в контактном зоопарке, где Леонард и Лаура покормили коз и кроликов. И вновь Каминская порадовала подписчиков фото и видео с новой локации.

Самокаты, кролики и козы: Слава из НеАнгелов умилила прогулкой с мамой и детьми

Скриншоты видео: instagram.com/babaslavka

Самокаты, кролики и козы: Слава из НеАнгелов умилила прогулкой с мамой и детьми

Дочка Славы Каминской Лаура в контактном зоопарке (фото:instagram.com/babaslavka)

Напомним, что ранее Слава Каминская со своим супругом Эдгаром (пластический хирург) отправились вместе в Нью-Йорк. Откуда делились с поклонниками массой ярких фото и видео. Слава и Эдгар отправились на экскурсию по Нью-Йорку. При этом в "большом яблоке" солистка НеАнгелов посетила одну из знаковых достопримечательностей – Трамп-тауэр (Башня Трампа) на Манхэттене. 

Также отметим что Слава и Вика из НеАнгелов покорили точеными фигурами на вечеринке Viva! Бал. Солистки поп-группы посетили вечеринку в совершенно разных по характеру нарядах. Но при этом обе выглядели очень стильно. 

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