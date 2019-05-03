Самокати, кролики і кози: Слава з НеАнгелів умилила прогулянкою з мамою і дітьми

Слава Камінська з дітьми (фото: instagram.com/babaslavka)

У сім'ї Слави Камінської видався дуже насичений день

Слова Камінська проводить травневі вихідні в колі близьких і рідних людей. Так, у розділі сторіз на своїй instagram-сторінці солістка групи НеАнгели опублікувала цілу серію різних фото і відео з насиченої прогулянки. Камінська приділила вільний день своїм дітям – син Леонард (4 роки) і дочка Лаура (3 роки). Також на прогулянку з онуками і дочкою вийшла мама Слави.

При цьому прогулянка видалася справді насиченою. Сім'я з'їздила в парк "Співоче Поле" в Києві, де діти каталися на самокатах. Нагадаємо, що син Слави Камінської зламав руку. Проте хлопчик дуже бадьоро продовжує кататися і розважатися.

У парку Камінська зробила декілька відео і фото дітей з бабусею. Хоча видно, що дітям більше хотілося грати, ніж фотографуватися.

Мама Слави Камінської з онуками (фото: instagram.com/babaslavka)

Скріншоти відео: instagram.com/babaslavka

Трохи пізніше сім'я опинилася вже на ВДНГ у контактному зоопарку, де Леонард і Лаура погодували кіз та кролів. І знову Камінська порадувала підписників фото і відео з нової локації.

Скріншоти відео: instagram.com/babaslavka

Донька Слави Камінської Лаура в контактному зоопарку фото:instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, що раніше Слава Камінська зі своїм чоловіком Едгаром (пластичний хірург) вирушили разом у Нью-Йорк. Звідки ділилися з шанувальниками масою яскравих фото і відео. Слава і Едгар вирушили на екскурсію по Нью-Йорку. При цьому в "великому яблуці" солістка НеАнгелів відвідала одну із знакових пам'яток – Трамп-тауер (Башта Трампа) на Манхеттені.

Також зазначимо що Слава й Віка з НеАнгелів підкорили точеними фігурами на вечірці Viva! Бал. Солістки поп-групи відвідали вечірку в абсолютно різних за характером нарядах. Але при цьому обидві виглядали дуже стильно.