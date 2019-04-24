Изысканные леди: Слава и Вика из НеАнгелов покорили точеными фигурами на вечеринке Viva! Бал

Группа НеАнгелы (фото: instagram.com/neangely.official)

Солистки поп-группы сверкнули разными, но стильными образами

Слава Каминская и Вика Смеюха стали одними из приглашенных гостей гламурной вечеринки Viva! Бал, которая прошла 23 апреля в Киеве. Солистки поп-группы НеАнгелы продемонстрировали отличное чувство стиля, хотя и пришли в кардинально разных по характеру образах.

Так, Слава Каминская выбрала для светской тусовки элегантный и даже деловой образ. Певица появилась перед камерами в брючном костюме черного цвета. Следует отметить, что такой выбор очень выгодно подчеркнул спортивные формы исполнительницы. Также образ дополнила классическая бела рубашка, которую Каминская застегнула до последней пуговички под горло. Настоящая бизнес-леди!

Образ Каминской довершают туфли-лодочки на шпильке. Укладка – крупные локоны и пробор на одну сторону. А также насыщенный вечерний мейкап с акцентом на алые губы.

Стильные Слава Каминская и Вика Смеюха (фото: instagram.com/babaslavka)

Вика выбрала более "женственную" комбинацию, а именно – платье оригинального кроя. Платье состоит из двух частей прозрачных черных вставок и твидовой ведущий части, а также накидка на плечи. Свой образ солистка группы НеАнгелы также дополнила черными туфлями. А вот прическа – трендовый сегодня эффект влажных волос. И если у Славы мейкап сделан с акцентом на губы, то у Вики – а на глаза.

Красотки Слава и Вика из НеАнгелов

Напомним, что вечеринку Viva! Бал посетила также Катя Осадчая – телеведущая программы "Світське життя" не смогла пропустить столь яркое светское мероприятие. Для светского вечера Осадчая также выбрала оригинальный образ. Перед камерами ведущая позировала в пышной юбке из фатина, дополнив ее строгим черным жакетом.

Также отметим, что ранее Слава из НеАнгелов вызвала "пожар" в сети откровенным фото в купальнике.