"Самое сложное испытание": Кухар сделала откровенное признание о потере ребенка

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина решила поделиться непростой жизненной историей

Екатерина Кухар недавно сыграла пышную свадьбу со своим мужем Александром Стояновым, хотя ранее супруги даже венчались. Пара решила отгулять праздник в прямом эфире шоу Танцы со звездами 2019 и это им удалось на славу! Но мало кто знает, что этот брак для украинской примы-балерины стал вторым. О том, кукую трагедию ей довелось пережить с первым мужем, Екатерина рассказала в программе "Жизнь известных людей". Об этом идет речь на стайте ТСН.

Судья Танцев со звездами 2019 призналась, что в юном возрасте потеряла дочь – девочка умерла на последних месяцах беременности.

"У меня в тот момент был только один вопрос - за что и почему. И я не видела ответ на этот вопрос. После реанимации, когда меня перевезли в палату, моя палата была рядом с палатой отказников. И, конечно, когда женщина после такой трагедии, после потери ребенка, лежит и слышит детские крики, вот это самое сложное испытание", - вспоминает балерина.

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Екатерина впала в ужасную депрессию – помочь ей не могли не специальные препараты, ни снотворное, она хотела лишь лежать и плакать.

В непростую ситуацию вмешалась педагог балерины – она буквально насильно заставила ее вернуться в профессию и даже уговорила станцевать главную партию в балете "Ромео и Джульетта". Екатерина призналась, что лишь после общения со зрителем ей стало лучше.

"Всем этим я поделилась со зрителем. Только после этого я почувствовала какое-то облегчение. И поняла, что жить стоит", - рассказала Кухар.

Фото: Екатерина Кухар со вторым мужем Александром Стояновым (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Через четыре года Екатерина познала долгожданную радость материнства – она родила сыночка Тимура. Но судьба распорядилась так, что родного отца мальчика рядом не оказалось – супруги развелись. В этот же время балерина встретила своего нынешнего любимого человека – артиста балета Александра Стоянова. Он заменил сыну Екатерины отца, а затем настоял на еще одном малыше.

Фото: сын Екатерина Кухар, Тимур (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Он мне сказал: "Или ты рожаешь мне ребенка в течение года, или я от тебя ухожу", - поставил ультиматум Александр.

Своенравная Екатерина вначале устроила мужу скандал, плакала и даже не разговаривала с ним, а позже сдалась и подарила любимому замечательную дочь.

Напомним, что в восьмом прямом эфире шоу Танцы со звездами 2019 Екатерина Кухар и Потап восхитили зрителей трогательным дуэтом.