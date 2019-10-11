Стильно и уютно: Екатерина Кухар назвала топ-3 любимые вещи осеннего гардероба

Екатерина Кухар (фото: instagram.com/vadim_yatsun)

Прима-балерина рассказала о любимой одежде и вдохновляющих вещах

Екатерина Кухар – прима-балерина и телезвезда, которую мы привыкли видеть в роскошных сценических образах и продуманных до мелочей нарядах для выходов в свет. Но в повседневной жизни звезда одевается не менее стильно. Катерина обожает кэжуал, много в ее гардеробе женственных платьев, ультрамодных дизайнерских нарядов и брючных костюмов. Практически ни один лук знаменитости не обходится без аксессуаров. Крупные серьги, подвески, необычные украшения для волос, сумочки разных фасонов – все это делает образ гармоничным и ярким.

Катерина обожает стильные наряды (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

С наступлением холодного сезона стильные предпочтения Екатерины практически не меняются, но акцент в выборе нарядов все-таки смещается на комфорт и уют. По словам популярной танцовщицы, топ-3 фаворита ее осеннего гардероба, без которых она не представляет жизни, выглядят так:

Кашемировый плащ. Теплый спортивный костюм. Шарф.

Стиль и комфорт прекрасно уживаются (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

К слову, осень – не повод грустить, уверена звезда. А самым лучшим средством от накатывающей депрессии Кухар называет балет или же любые другие физические нагрузки. Катерина полностью согласна с утверждением: в здоровом теле здоровый дух. Чтобы меньше думать о чем-то плохом, нужно пойти в зал, "попахать" пару часов, и тогда депрессия улетучится сама по себе. Еще один проверенный способ поднять себе настроение от Екатерины – прогулки по красивым и вдохновляющим местам и осенним паркам.

Екатерина обожает проводить время с любимыми людьми (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

А в завершение продуктивного дня можно устроить себе идеальный вечер. Для Екатерины это время, проведенное в теплой обстановке. Главные составляющие безупречного досуга примы-балерины: компания друзей, уютный мягкий плед, камин, шашлык и бокал красного вина.

Съемка, попавшая на Vogue Италия (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Напомним, недавно Екатерина Кухар, которая часто снимается для глянцевых изданий, показала необычную съемку, которая оценил культовый глянец Vogue Италия. Проект был организован украинским фотографом Вадимом Яцуном и тот факт, что он засветился на сайте популярного модного журнала, стал для Екатерины настоящим сюрпризом. "Мне было очень приятно узнать об этой новости. Ведь итальянцы всегда были законодателями моды и поклонниками настоящей красоты…", – рассказала она.