Екатерина Кухар и Потап поразили трогательным дуэтом на Танцах со звездами 2019 (видео)

Кухар и Потап выступили на паркете с необычной постановкой
Вчера, 13 октября, прошел восьмой прямой эфир шоу Танцы со звездами. В этом выпуске все участники танцевального шоу демонстрировали только бальные танцы.
Выступления артистов оценивали хореограф Влад Яма, прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар и американский танцор Франсиско Гомес. Кроме того, на проект был приглашен Григорий Чапкис, который ранее был постоянным судьей шоу.
Ведущими были Юрий Горбунов и Тина Кароль. Ведущими балкона стали рэпер Потап и его сын Андрей Потапенко. Они много шутили и поддерживали беседу с участниками проекта.
Вишенкой на торте стало выступление Потапа в конце эфира. Он исполнил свою новую песню CHINA. Во время номера паркете появилась Екатерина Кухар, которая показала телезрителям невероятные па под аккомпанемент Потапа.
Танцы со звездами 2019: Екатерина Кухар и Потап восхитили зрителей дуэтом (видео: YouTube/Танці з зірками)
Пользователям сети такое выступление очень понравилось, и они оставили множество позитивных комментариев.
Скриншоты с Instagram
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