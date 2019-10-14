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Екатерина Кухар и Потап поразили трогательным дуэтом на Танцах со звездами 2019 (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.10.2019 - 22:08
Екатерина Кухар и Потап поразили трогательным дуэтом на Танцах со звездами 2019 (видео)
Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Кухар и Потап выступили на паркете с необычной постановкой

Вчера, 13 октября, прошел восьмой прямой эфир шоу Танцы со звездами. В этом выпуске все участники танцевального шоу демонстрировали только бальные танцы.

Выступления артистов оценивали хореограф Влад Яма, прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар и американский танцор Франсиско Гомес. Кроме того, на проект был приглашен Григорий Чапкис, который ранее был постоянным судьей шоу.

Ведущими были Юрий Горбунов и Тина Кароль. Ведущими балкона стали рэпер Потап и его сын Андрей Потапенко. Они много шутили и поддерживали беседу с участниками проекта.

Вишенкой на торте стало выступление Потапа в конце эфира. Он исполнил свою новую песню CHINA. Во время номера паркете появилась Екатерина Кухар, которая показала телезрителям невероятные па под аккомпанемент Потапа.

Танцы со звездами 2019: Екатерина Кухар и Потап восхитили зрителей дуэтом (видео: YouTube/Танці з зірками)

Пользователям сети такое выступление очень понравилось, и они оставили множество позитивных комментариев.

  • Очень красивый номер, Катерина так гармонично смотрится с Потапом. Намного круче, чем стриптизерши в клипе;
  • Такая маленькая, хорошенькая, хочется смотреть и смотреть;
  • Повар волшебная, нежная!!!
  • Просто в шоке от Кухар. Песня на высоте.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Екатерина Кухар назвала топ-3 любимые вещи осеннего гардероба.

Ранее сообщалось о том, что Екатерина Кухар показала подросшего красавца-сына.

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Новости Украины Танцы со звездамиЕкатерина Кухар
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