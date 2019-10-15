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"Найскладніше випробування": Кухар зробила відверте зізнання про втрату першої дитини

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.10.2019 - 14:29
"Найскладніше випробування": Кухар зробила відверте зізнання про втрату першої дитини
Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина вирішила поділитися непростою життєвою історією

Катерина Кухар нещодавно зіграла пишне весілля зі своїм чоловіком Олександром Стояновим, хоча раніше подружжя навіть вінчалися. Пара вирішила відгуляти свято у прямому ефірі шоу Танці з зірками 2019 і це їм вдалося на славу! Але мало хто знає, що цей шлюб для української прими-балерини став другим. Про те, яке трагедію їй довелося пережити з першим чоловіком, Катерина розповіла в програмі "Життя відомих людей". Про це йдеться на сайті ТСН.

Суддя Танців з зірками 2019 зізналася, що в юному віці втратила доньку – дівчинка померла на останніх місяцях вагітності.

"у мене в той момент було лише одне питання - за що і чому. І я не бачила відповідь на це питання. Після реанімації, коли мене перевезли в палату, моя палата була поруч з палатою відмовників. І, звичайно, коли жінка після такої трагедії, після втрати дитини, лежить і слухає дитячі крики, ось це найскладніше випробування", - згадує балерина.

&quot;Найскладніше випробування&quot;: Кухар зробила відверте зізнання про втрату першої дитини

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Катерина потрапила в жахливу депресію – допомогти їй не могли не спеціальні препарати, ні снодійне, вона хотіла лише лежати і плакати.

В непросту ситуацію втрутилася педагог балерини – вона буквально сильно примусила її повернутися в професію і навіть вмовила станцювати головну партію в балеті "Ромео і Джульєтта". Катерина зізналася, що лише після спілкування з глядачем їй стало краще.

"Всім цим я поділилася з глядачем. Тільки після цього я відчула якесь полегшення. І зрозуміла, що жити варто", - розповіла Кухар.

&quot;Найскладніше випробування&quot;: Кухар зробила відверте зізнання про втрату першої дитини

Фото: Катерина Кухар з другим чоловіком Олександром Стояновим (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Через чотири роки Катерина пізнала довгоочікувану радість материнства – вона народила синочка Тимура. Але доля розпорядилася так, що рідного батька хлопчика поруч не виявилося – подружжя розлучилося. В цей же час балерина зустріла свого нинішнього коханого людини – артиста балету Олександра Стоянова. Він замінив сина Катерини батька, а потім наполіг на ще одного малюка.

&quot;Найскладніше випробування&quot;: Кухар зробила відверте зізнання про втрату першої дитини

Фото: син Катерина Кухар, Тимур (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Він мені сказав: "Або ти народиш мені дитину протягом року, або я від тебе йду", - поставив ультиматум Олександр.

Примхлива Катерина спочатку влаштувала чоловікові скандал, плакала і навіть не розмовляла з ним, а пізніше здалася і подарувала коханому чудову дочку

Нагадаємо, що у восьмому прямому ефірі шоу Танці з зірками 2019 Катерина Кухар і Потап захопили глядачів зворушливим дуетом.

"Нещодавно усвідомила": чарівна Катерина Кухар розкрила свій секрет успіху "Надихає і окриляє": щаслива Кухар похвалилася значимим досягненням
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