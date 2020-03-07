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Сама любовь! Лилия Ребрик расстаяла в страстных объятьях любимого

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.03.2020 - 15:22
Сама любовь! Лилия Ребрик расстаяла в страстных объятьях любимого
Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая нагрянула к мужу на работу

Лилия Ребрик и ее муж Андрей Дикий – пара, на которую равняются многие поклонники ведущей, ведь, невзирая на 8 лет брака, супруги умеют подогревать страсть и не отводят друг от друга влюбленный полный желания взгляд. Теледива открыто рассказывает о том, как сохранить чувства в семейной жизни и "заряжает" своим примером подписчиков в Instagram.

Ведущая пришла к мужу на работу, чем он несказанно обрадовался. Андрей обнимает сзади жену и крепко прижимает к себе. На Лилии – уютный вязанный свитер приглушенного желтого оттенка, укороченные брюки нежного оливкового цвета и массивные трендовые кроссовки. Пара остановилась посреди паркета, чтобы сделать эффектный кадр.

"Зайшла до чоловіка на роботу, а він: "ча-ча раз, два, три", - подписала она романтический кадр в страстных крепких объятиях супруга-хореографа.

Сама любовь! Лилия Ребрик расстаяла в страстных объятьях любимого

Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

В комментариях поклонники теледивы отметили, что их пара с мужем – пример для подражания и образец крепкой счастливой семьи.

  • Ви найкращі
  • Классно
  • Вот сама любов
  • Чудові
  • Да репетиция к балу - это серьезно. Вы лучшая пара
  • Як мені подобається дивитись на вас! Ви такі КЛАСНЮЧІ
  • Это и называется "Счастливая семья"
  • Красивая и счастливая семья
  • Ви справжні
  • Найкращі чоловік та дружина!

Скриншот комментариев

Напомним, что Лилия Ребрик сразила появлением на светском мероприятии в кожаном платье с внушительным декольте. Наряд идеально подчеркнул формы ведущей. Она дополнила образ нюдовыми лаковыми лодочками.

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Новости Украины Лилия Ребрик
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