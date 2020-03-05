В коже и с экстремальным декольте: Лилия Ребрик сразила эффектным выходом в свет

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая выгодно подчеркнула свои аппетитные формы

Лилия Ребрик умеет мастерски перевоплощаться на сцене и в жизни, ей легко даются самые разные амплуа. Дома она уютная и нежная – любящая жена и заботливая мама, на экране – веселая и стильная, а на светских мероприятиях – блистательная и роскошная. Ведущая является частьой гостьей различных светских событий и премией, так она сама имеет коллекцию статуэток, котрые получает за различные виды деятельности. В этот раз теледива блистала на дне рождения украинского глянца "Натали".

Ведущая и актриса появилась на людях в трендовом аутфите – она надела кожаное платье с внушительным декольте, которое седело на ней словно влитое. Облегающий лиф и расклешенная юбка-миди а также пояс на талии подчеркнули достоинства фигуры звезды. Она разбавила образ нюдовыми лодочками и в качестве аксессуара отдала предпочтение стеганной маленькой сумочке на цепочке.

В этот раз в макияже Лилия обошлась без красной помады и гладко уложила волосы. Она добавила к образу массивные оригинальные серьги.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники ведущей не устояли перед ее новым луком и искупали звезду в комплиментах.

Красотка!! Супер!

Даже гарна

Ви дуже красива жінка. Ви-найкраща

Ну ты Лиля и красотка

Лиличка, Вы супер, как всегда

Скриншот комментариев

Напомним, что Лилия Ребрик раскрыла секрет сохранения страсти в отношениях после после 8 лет супружеской жизни.