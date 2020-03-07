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Сама любов! Лілія Ребрик розстанула в пристрасних обіймах коханого

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.03.2020 - 15:22
Сама любов! Лілія Ребрик розстанула в пристрасних обіймах коханого
Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча нагрянула до чоловіка на роботу

Лілія Ребрик і її чоловік Андрій Дикий – пара, на яку рівняється багато шанувальників ведучої, адже, незважаючи на 8 років шлюбу, подружжя вміє підігрівати пристрасть і не відводить один від одного закоханий повний бажання погляд. Теледіва відкрито розповідає про те, як зберегти почуття в родинному життя і "заряджає" своїм прикладом підписників в Instagram.

Ведуча прийшла до чоловіка на роботу, чому він невимовно зрадів. Андрій обіймає ззаду дружину і міцно притискає до себе. На Лілії – затишний в'язаний свитер жовтого відтінку, укорочені брюки ніжного оливкового кольору і масивні трендові кросівки. Пара зупинилася посеред паркету, щоб зробити ефектний кадр.

"Зайшла до чоловіка на роботу, а він: "ча-ча раз, два, три", - підписала вона романтичний кадр в пристрасних міцних обіймах чоловіка-хореографа.

Сама любов! Лілія Ребрик розстанула в пристрасних обіймах коханого

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

В коментарях шанувальники теледіви зазначили, що їх пара з чоловіком – зразок для наслідування і приклад міцної щасливої сім'ї.

  • Ви найкращі
  • Класно
  • Ось сама любов
  • Чудові
  • Так репетиція до балу - це серйозно. Ви найкраща пара
  • Як мені подобається дивитись на вас! Ві такі КЛАСНЮЧІ
  • Це і називається "Щаслива сім'я"
  • Красива і щаслива сім'я
  • Ви справжні
  • Найкращі чоловік та дружина!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Лілія Ребрик вразила появою на світському заході в шкіряній сукні з великим декольте. Вбрання ідеально підкреслило форми ведучої. Вона доповнила образ нюдовыми лаковими човниками.

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Новини України Лілія Ребрик
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