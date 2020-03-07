Сама любов! Лілія Ребрик розстанула в пристрасних обіймах коханого

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча нагрянула до чоловіка на роботу

Лілія Ребрик і її чоловік Андрій Дикий – пара, на яку рівняється багато шанувальників ведучої, адже, незважаючи на 8 років шлюбу, подружжя вміє підігрівати пристрасть і не відводить один від одного закоханий повний бажання погляд. Теледіва відкрито розповідає про те, як зберегти почуття в родинному життя і "заряджає" своїм прикладом підписників в Instagram.

Ведуча прийшла до чоловіка на роботу, чому він невимовно зрадів. Андрій обіймає ззаду дружину і міцно притискає до себе. На Лілії – затишний в'язаний свитер жовтого відтінку, укорочені брюки ніжного оливкового кольору і масивні трендові кросівки. Пара зупинилася посеред паркету, щоб зробити ефектний кадр.

"Зайшла до чоловіка на роботу, а він: "ча-ча раз, два, три", - підписала вона романтичний кадр в пристрасних міцних обіймах чоловіка-хореографа.

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

В коментарях шанувальники теледіви зазначили, що їх пара з чоловіком – зразок для наслідування і приклад міцної щасливої сім'ї.

Ви найкращі

Класно

Ось сама любов

Чудові

Так репетиція до балу - це серйозно. Ви найкраща пара

Як мені подобається дивитись на вас! Ві такі КЛАСНЮЧІ

Це і називається "Щаслива сім'я"

Красива і щаслива сім'я

Ви справжні

Найкращі чоловік та дружина!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Лілія Ребрик вразила появою на світському заході в шкіряній сукні з великим декольте. Вбрання ідеально підкреслило форми ведучої. Вона доповнила образ нюдовыми лаковими човниками.