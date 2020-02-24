Лучше кофе: Лилия Ребрик зажгла утренними танцами на видео

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая знает, как поднять жизненный тонус в понедельник

Телеведущая утреннего шоу и актриса Лилия Ребрик еще раз доказала, что ее жизнь неразрывно связана с танцами. Недавно она вместе с супругом были заняты на детском танцевальном турнире (Лилия была ведущей, а ее муж - судьей). Кстати, их старшая дочь Диана тоже приняла участие в соревнованиях в качестве конкурсанта. И снова в Instagram Лилии доминирует танцевальная тема.

На этот раз Ребрик сама продемонстрировала, как умеет ритмично двигаться под музыку и поднимает заряд бодрости в понедельник рано утром. Известно, что утренние шоу начинаются ни свет ни заря и Лилия с 5 утра уже на ногах, поэтому, чтобы быть энергичной и веселой иногда необходимо добавить бодрые танцевальные движения в перерывах между съемками.

"Начинайте неделю весело", - подписала она бодрящее видео.

А ее соведущий Анатолий Анатолич доказал, что даже самое плохое настроение тот час развеется, если рядом станцует прекрасная женщина. Он не удержался и поддержал энергичный танец коллеги.

Подписчики оценили задорные движения звезды экранов, а известная режиссер Оксана Байрак немного огорчилась, что находиться не рядом с парочкой, иначе бы присоединилась к такому веселому танцу:

Лилия вы великолепны!!!

Доброго ранку

Красотка

Доброго, як завжди неймовірна!!!

Шикарный костюм

такой танец бодрит лучше кофе

Не понимаю, почему я не рядом! Отожгли бы на троих!

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Стоит напомнить, что Лилия Ребрик бывает и очень романтична. Она с супругом Андреем Диким в этом году отпраздновали восьмую годовщину супружеской жизни и в качестве подарка они устроили себе романтическую поездку на Мальдивы, куда отправились без детей.