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Сам себе завидую: Потап показал фото красотки жены на Голосі країни 10

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Настя Каменских выбрала эффектный образ для появления на вокальных боях

В воскресенье, 8 марта состоялся праздничный выпуск шоу Голос країни 10 - в проекте начались вокальные бои. Потап, который вместе с сыном Андреем мило поздравили в сети девушек с Международным женским днем, поделился в Intagram ярким фото с эфира, на котором показал свою любимую жену и коллегу по двойному тренерскому креслу Настю Каменских.

Певица появилась в эфире в эффектном трендовом образе - черном комбинезоне с белыми полосами, состоящем из корсетного верха и велосипедок. Этот наряд отлично подчеркнул тонкую талию и пышный бюст Каменских. Сверху артистка набросила объемный белый пиджак с яркими принтами. Волосы она убрала за уши и закрепила красивой заколкой.

На фото Настя сидит в тренерском кресле и очаровательно улыбается на камеру, приложив одну руку к щеке.

"Повезло мне, сам себе завидую, встречаюсь с тренершей из Голоса", - трогательно прокомментировал кадр Потап.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/realpotap)

Супруга продюсера ответила на это целым набором смайликов в комментариях.

Пользователи сети согласились с Потапом и осыпали Настю комплиментами.

  • Да вы вообще везучий)))
  • Красотка. Настя просто огонь!!!
  • Молодец Олёшка такую женшину добился
  • Потап ты очень классный!!!
  • У Вас,Потап, очень красивая жена
  • @realpotap @kamenskux вы идеальная пара!!!
  • Ну это да
  • Ви неймовірні
  • Ой все! Хороша киса!
  • Молодец Алёшка такую женшину
  • Да, таки повезло... она неймовирна. а все потому что Вы вместе и Настя с каждой минутой все лучше и лучше!!

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Ранее жена Потапа Настя Каменских без грамма косметики на лице похвасталась нежным букетом и рассказала о значении роз различных оттенков.

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