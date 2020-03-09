Сам собі заздрю: Потап показав фото красуні дружини на Голосі країни 10

Настя Каменських вибрала ефектний образ для появи на вокальних боях
У неділю, 8 березня відбувся святковий випуск шоу Голос країни 10 - у проекті почалися вокальні бої. Потап, який разом з сином Андрієм мило привітали в мережі дівчат з Міжнародним жіночим днем, поділився в Intagram яскравим фото з ефіру, на якому показав свою кохану дружину і колегу по подвійному тренерському кріслу Настю Каменських.
Співачка з'явилася в ефірі в ефектному трендовому образі - чорному комбінезоні з білими смугами, що складається з корсетного верху і велосипедок. Це вбрання відмінно підкреслило тонку талію і пишний бюст Каменських. Зверху артистка накинула об'ємний білий піджак з яскравими принтами. Волосся вона прибрала за вуха і закріпила красивою шпилькою.
На фото Настя сидить у тренерському кріслі і чарівно посміхається на камеру, приклавши одну руку до щоки.
"Пощастило мені, сам собі заздрю, зустрічаюся з тренершею з Голосу", - зворушливо прокоментував кадр Потап.
Фото: Настя Каменських instagram.com/realpotap)
Дружина продюсера відповіла на це цілим набором смайликів в коментарях.
Користувачі мережі погодилися з Потапом і обсипали Настю компліментами.
Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)
Раніше дружина Потапа Настя Каменських без грама косметики на обличчі похвалилася ніжним букетом і розповіла про значення троянд різних відтінків.