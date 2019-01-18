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"С чистого листа": Джамала сделала неожиданное откровенное признание во время отдыха

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.01.2019 - 21:07
"С чистого листа": Джамала сделала неожиданное откровенное признание во время отдыха
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица призналась, за чем успела сильно соскучиться и почему хочет домой

Известная укринская певица Джамала проводит время на солнечном райском острове Маврикий и наслаждается беззаботным отдыхом, делясь с поклонниками красочными и яркими фото местных красот. На странице в Instagram она написала неожиданное признание и рассказала, что заставило ее грустить в таком сказочном месте.

На фото звезда без грамма косметики частично спряталась за гигантским листком тропического растения и смотрит прямо в объектив камеры.

Артистка откровенно заявила, что ей не хватает не только родных и близких, а также родного дома и города. Она отметила, что двенадцати дней вполне достаточно для внутренней перезагрузки, и она счастлива, что скоро вернется в привычную обстановку.

"Ой, всё! 12 день на Маврикии. Впервые почувствовала, что очень сильно скучаю. И не только по родным, по ним скучаю каждый день. Но только сейчас почувствовала, что скучаю по дому и городу! (Плюс слушаю сейчас новый альбом Джэймса Блека, it's awesome, но добавляет, как всегда). 12 дней хватает для полной перезагрузки. Вот и хорошо, скоро уже домой! С чистого листа!" - поделилась своими мыслями с поклонниками Джамала.

&quot;С чистого листа&quot;: Джамала сделала неожиданное откровенное признание во время отдыха

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Подписчики отметили, что певица без макияжа выглядит женственно и нежно, а также поделились своими ощущениями во время отдыха.

"Без макияжа очень женственная. Мне нравится", "Фото супер", "У этого фото приятная палитра", "А моя семья на отдыхе уже на 6 день домой просится! Ну, думаю, потому что не в таком раю отдыхаем! Там бы точно 12 дней было мало!", "Красавица", "А мы будем скучать за летними солнечными "сторис". Я уже срослась с ними", - писали поклонники артистки.

&quot;С чистого листа&quot;: Джамала сделала неожиданное откровенное признание во время отдыха

&quot;С чистого листа&quot;: Джамала сделала неожиданное откровенное признание во время отдыха

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, что ранее Джамала восхитила фанов фото в платье-вшиванке. В национальном наряде она отправилась гулять по побережью в компании своего мужа Бекира Сулейманова.

Также впервые после родов Джамала рискнула показать снимки в купальнике. Подписчики артистки восхитились ее стройной фигурой и изящными формами.

Видео: РБК-Украина

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