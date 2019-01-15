"Впечатляющая природа": Джамала похвасталась захватывающими видами Маврикия (фото)

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Невозможно не влюбиться в такую красоту, считают Instagram-подписчики певицы

Джамала, украинская певица, которая недавно совместно с украинскими рэп-исполнителями записала колядку в стиле хип-хоп, поделилась со своими поклонниками фото с Маврикия, на который она отправилась отдыхать после новогодних праздников. Невероятная природа островов в Индийском океане вдохновляет певицу на ежедневные публикации на ее страничке в Instagram.

Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

"Впечатляющая природа острова Маврикий! Так сразу и не рассказать, насколько она разнообразна и невероятная: от красных ананасов до "цветов, которые засыпают", - поделилась своими впечатлениями Джамала.

Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

Джамала призвала подписчиков не пропускать новые публикации в ее сториз, потому что там она показывает еще больше красот Маврикия и ведет дневник отдыха.

Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

"Хочется думать, что вы хотя бы немножечко отдыхаете со мной", - написала она под одним из фото.

Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

Кроме того, Джамала не только публикует снимки, но и рассказывает о том, что же привлекает туристов к этому отдаленному от цивилизации месту отдыха.

"А вы знали, что уникальность Маврикия состояла в том, что в силу его большой удалённости от других участков суши, до прихода европейцев — людей там не было! Фауна Маврикия в том виде, в каком её застали первые путешественники, отличалась необычайно большим количеством уникальных видов", - дала она историческую справку для тех, кто еще не посетил этот живописный кусочек суши в теплом океане.

Скриншот: Stories (instagram.com/jamalajaaa)

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Напомним, что мы писали об образе Джамалы, который впечатлил сеть. Певица вызвала фурор в невероятном платье-вышиванке.

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