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"З чистого аркуша": Джамала зробила несподіване відверте зізнання під час відпочинку

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.01.2019 - 21:07
"З чистого аркуша": Джамала зробила несподіване відверте зізнання під час відпочинку
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка зізналася, за чим встигла сильно скучити і чому хоче додому

Відома українська співачка Джамала проводить час на сонячному райському острові Маврикій і насолоджується безтурботним відпочинком, ділячись з шанувальниками мальовничими і яскравими фото місцевих принад. На сторінці в Instagram вона написала несподіване зізнання і розповіла, що змусило її сумувати в такому казковому місці.

На фото зірка без грама косметики частково сховалася за гігантським листком тропічної рослини і дивиться прямо в об'єктив камери.

Артистка відверто заявила, що їй не вистачає не лише рідних і близьких, а також рідного дому й міста. Вона зазначила, що дванадцять днів цілком достатньо для внутрішнього перезавантаження, і вона щаслива, що скоро повернеться в звичну обстановку.

"Ой, все! 12 день на Маврикії. Вперше відчула, що дуже сильно сумую. І не тільки за рідними, за ним сумую щодня. Але тільки зараз відчула, що сумую за домівкою і містом! (Плюс зараз слухаю новий альбом Джэймса Блека, it's awesome, але додає, як завжди). 12 днів вистачає для повного перезавантаження. От і добре, скоро вже додому! З чистого аркуша!" - поділилася своїми думками з шанувальниками Джамала.

&quot;З чистого аркуша&quot;: Джамала зробила несподіване відверте зізнання під час відпочинку

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Підписники відзначили, що співачка без макіяжу виглядає жіночно і ніжно, а також поділилися своїми відчуттями під час відпочинку.

"Без макіяжу дуже жіночна. Мені подобається", "Фото супер", "У цього фото приємна палітра", "А моя сім'я на відпочинку вже на 6 день додому проситься! Ну, думаю, тому що не в такому раю відпочиваємо! Там би точно 12 днів було мало!", "Красуня", "А ми будемо сумувати за літніми сонячними "сторіс". Я вже зрослася з ними", - писали шанувальники артистки.

&quot;З чистого аркуша&quot;: Джамала зробила несподіване відверте зізнання під час відпочинку

&quot;З чистого аркуша&quot;: Джамала зробила несподіване відверте зізнання під час відпочинку

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, що раніше Джамала вразила фанів фото в сукні-вшиванці. У національному вбранні вона відправилася гуляти по узбережжю в компанії свого чоловіка Бекіра Сулейманова.

Також вперше після пологів Джамала ризикнула показати знімки в купальнику. Підписники артистки захопилися її стрункою фігурою і витонченими формами.

Відео: РБК-Україна

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