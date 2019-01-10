Джамала в платье-вышиванке вызвала фурор в сети

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица выбрала для прогулки по побережью восхитительную вышиванку красного цвета

Украинская звезда Джамала, которая сейчас вместе с мужем наслаждается экзотическим отдыхом на острове Маврикий, прогулялась вдоль океана в роскошном платье-вышиванке. Снимками в национальном наряде она поделилась в Instagram.

Артистка позирует на фоне заката на пляже у кромки воды. В подписи она отметила, что на берегу заморского курорта платье смотрится особо необычно и колоритно.

"Украинская вышиванка выглядит по-особенно на маврикийском побережье", - подписала она фото в красном платье с белыми вышитыми мотивами на рукавах и подоле.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники пришли в полный восторг от увиденного. Многие признались, что сами давно мечтают о таком патриотичном и модном наряде и начали спрашивать, где звезда ее преобрела.

"Очень красивая. Я тоже о такой мечтаю", "Вышиванка супер бомбезная", "Вам очень идет красный цвет", "Вы шикарная в вышиванке", "Очень красиво и колоритно", "Вы стильная в любом облике", "Вы в ней очень красивая", - делились своим впечатлением подписчики.

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Оказалось, что наряд Джамалы изготовил украинский бренд UkrLook. Цена такого вышитого платья-миди составляет 4 800 грн.

Также в "историях" Джамала показала целую фотосессию в красной вышиванке, позируя на фоне различных локаций. На одном из кадров она запечатлена вместе с мужем Бекиром Сулейановым.

Скриншот фото и видео Джамалы (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, что в бархатном платье от украинского дизайнера Юлии Магдыч на Рождество вышла в свет актриса Ольга Сумская.

К слову, вышиванки не обходят вниманием и голливудские звезды. Например, актриса Кэтрин Зета-Джонс во время отдыха на Кубе покрасовалась в легком платье с вышивкой.

Видео: РБК-Украина