Рыдала у шкафа: Дрю Бэрримор решилась на откровение о сложности похудения на 10 кг

44-летняя Дрю Бэрримор вызвала настоящий “фурор в сети” своим недавним постом, в котором показала, как она похудел на 10 кг! И как после этого изменилась ее внешность. Актриса неоднократно отмечала, что борьбу с лишним весом она ведет всю свою жизнь - актриса с рождения склонна к полноте. Однако самый ожесточенный “бой” длится уже 5й год, когда в 2014 году у звезды “Ангелов Чарли” родился второй ребенок. С тех пор Дрю безуспешно пыталась сбросить лишнее. Лишь в прошлом году стал появляться первый результат. По словам Бэрримор, она решила взять себя в руки, записалась на тренировки и наладила питание.

После мотивационного поста с коллажем из фото “до и после”, который получил колоссальный отклик у поклонников, актриса решила сделать новый пост. Теперь Дрю откровенно рассказала о нелегком пути к похудению и телу своей мечты.

“Это был период взлетов и падения - американские горки для моего тела. Это был сложный, но захватывающий процесс, - рассказывает актриса. - Я родила двух детей - моя самая важная цель на этой планете. Настоящее чудо, что у меня есть две потрясающие дочки. Я благодарна этому, несмотря на все последствия для своего тела”.

Фото: instagram.com/drewbarrymore

При этом актриса признается, что несмотря на всю благодарность за дочерей и готовность принять изменения своего тела, у нее были моменты срывов и кризисов.

“Тем не менее, были времена, когда я стояла у своего шкафа и просто рыдала. Я ненавидела процесс выбора одежды. Чувствовала себя отвратительно. Ушло так много сил и энергии, чтобы вернуться в форму”, - признается Дрю.

Дрю Бэрримор после похудения (фото: instagram.com/drewbarrymore)

Но в какой-то момент актриса решила - ей нужно взять себя в жесткие рукавицы. Наладить правильное питание и тренироваться. Актриса поняла, что она больше не может выглядеть, как Pillsbury Doughboy - рекламный полный поваренок.

“Не обманывайтесь, когда видите стройных женщин сразу же после родов. Не сравнивайте себя с моделями из журналов и красных дорожек! Если я смогла добиться фигуры мечты и пройти через все это, то и вы тоже сможете! Это трудно. Но только сейчас я поняла, что такое баланс. 45! Мне потребовалось 45 лет, чтобы найти себя. Может, не все идеально. Но это я! И самое главное, я хочу поделиться этим с вами”, - призналась Дрю (отметим, что уже 22 февраля актрисе исполнится 45 лет).