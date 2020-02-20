Ридала біля шафи: Дрю Беррімор зважилася на одкровення про складності схуднення на 10 кг

44-річна Дрю Беррімор викликала справжній "фурор в мережі" своїм недавнім постом, у якому показала, як вона схуд на 10 кг! І як після цього змінилася її зовнішність. Актриса неодноразово зазначала, що боротьбу із зайвою вагою вона веде все своє життя - актриса з народження схильна до повноти. Однак самий запеклий "бій" триває вже 5й рік, коли в 2014 році зірка "Ангелів Чарлі" народилася друга дитина. З тих пір Дрю безуспішно намагалася скинути зайве. Лише в минулому році став з'являтися перший результат. За словами Беррімор, вона вирішила взяти себе в руки, записалася на тренування і налагодила харчування.

Після мотиваційного поста з колажем з фото "до і після", який отримав колосальний відгук у шанувальників, актриса вирішила зробити новий пост. Тепер Дрю відверто розповіла про нелегкий шлях до схуднення та тілу своєї мрії.

“Це був період злетів і падінь - американські гірки для мого тіла. Це був складний, але захоплюючий процес, - розповідає актриса. - Я народила двох дітей - моя найважливіша мета на цій планеті. Справжнє чудо, що в мене є дві чудові доньки. Я вдячна цьому, незважаючи на всі наслідки для свого тіла".

Фото: instagram.com/drewbarrymore

При цьому актриса зізнається, що незважаючи на всю вдячність за дочок і готовність прийняти зміни свого тіла, у неї були моменти зривів і криз.

“Тим не менш, були часи, коли я стояла біля своєї шафи і просто ридала. Я ненавиділа процес вибору одягу. Відчувала себе огидно. Пішло так багато сил і енергії, щоб повернутися у форму", - зізнається Дрю.

Дрю Беррімор після схуднення (фото: instagram.com/drewbarrymore)

Але в якийсь момент актриса вирішила - їй потрібно взяти себе в жорсткі рукавиці. Налагодити правильне харчування і тренуватися. Актриса зрозуміла, що вона більше не може виглядати, як Pillsbury Doughboy - рекламний повний кухарчук.

“Не обманюйтеся, коли бачите струнких жінок відразу ж після пологів. Не порівнюйте себе з моделями з журналів і червоних доріжок! Якщо я змогла домогтися фігури мрії і пройти через все це, то й ви теж зможете! Це важко. Але тільки зараз я зрозуміла, що таке баланс. 45! Мені знадобилося 45 років, щоб знайти себе. Може, не все ідеально. Але це я! І найголовніше, я хочу поділитися цим з вами", - зізналася Дрю (зазначимо, що вже 22 лютого актрисі виповниться 45 років).