ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Розовая мечта: полуобнаженная Ким Кардашьян покорила идеальной фигурой в пикантном мини

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.05.2020 - 21:34
Розовая мечта: полуобнаженная Ким Кардашьян покорила идеальной фигурой в пикантном мини
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда эпатирует сеть

Ким Кардашьян, похоже, окончательно устала от карантина и решила выйти в свет. Девушка опубликовала серию фото в эффектном наряде, словно для вечеринки. Мини-платье нежно-розового оттенка с вырезами на груди, животе и спине, позволило выгодно подчеркнуть достоинства 39-летней красавицы. Пышный бюст, бедра и ягодицы, осиная талия и стройные ноги – все свои прелести Ким показала в серии фото, сделанных со всех сторон.

Пикантный образ дополнили босоножки на трендовом каблуке-рюмочке, а также длинные серьги в тон платью. Волосы Кардашьян собрала в одну из своих любимых причесок за последнее время – длинную косу, а макияж сделала чувственным и мягким.

Розовая мечта: полуобнаженная Ким Кардашьян покорила идеальной фигурой в пикантном миниРозовая мечта: полуобнаженная Ким Кардашьян покорила идеальной фигурой в пикантном миниРозовая мечта: полуобнаженная Ким Кардашьян покорила идеальной фигурой в пикантном мини

Ким в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Фото за короткий срок собрало более 2 миллионов лайков и тысячи комментариев. Первыми отреагировали младшая сестра Ким – 22-летняя бизнесвумен Кайли Дженнер, а также подруги популярной теледивы. Остальные фолловеры также оставили свои восторги под постом знойной красавицы.

  • Этот цвет – просто все
  • Напомнило мне олдскульную Кимми
  • Тааак хорошо
  • Просто вау!
  • Так прекрасна
  • Люблю розовую малышку
  • Куда ты направляешься в таком платье?

Розовая мечта: полуобнаженная Ким Кардашьян покорила идеальной фигурой в пикантном мини

Розовая мечта: полуобнаженная Ким Кардашьян покорила идеальной фигурой в пикантном мини

Розовая мечта: полуобнаженная Ким Кардашьян покорила идеальной фигурой в пикантном мини

Розовая мечта: полуобнаженная Ким Кардашьян покорила идеальной фигурой в пикантном мини

Комментарии к постам (фото: instagram.com/kimkardashian)

Разумеется, Ким оставила вопросы без ответов, подпись сделав весьма расплывчатую. Вслед за своими соблазнительными аутфитами она вновь обратилась к святому – к семье. Ким нашла архивное фото, на котором позирует вместе с сестрами и братом. Помимо самой Ким, здесь есть Кортни, Хлое, Кайли и Кендалл, а также брат Роб. Все они обнимаются и выглядят невероятно счастливыми. Что ж, создавать трогательный контент популярные сегодня личности умели уже тогда.

К слову, на фото все сестры невероятно похожи. Видимо, свою роль сыграл цвет волос – все они красуются с натуральным темным оттенком. Сегодня Кайли и Хлое уже стали блондинками, а сама Ким часто примеряет на себя светлые оттенки.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Мила Иванова

Теги Новости Украины Ким КардашьянКайли Дженнер
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь