Розовая мечта: полуобнаженная Ким Кардашьян покорила идеальной фигурой в пикантном мини

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда эпатирует сеть

Ким Кардашьян, похоже, окончательно устала от карантина и решила выйти в свет. Девушка опубликовала серию фото в эффектном наряде, словно для вечеринки. Мини-платье нежно-розового оттенка с вырезами на груди, животе и спине, позволило выгодно подчеркнуть достоинства 39-летней красавицы. Пышный бюст, бедра и ягодицы, осиная талия и стройные ноги – все свои прелести Ким показала в серии фото, сделанных со всех сторон.

Пикантный образ дополнили босоножки на трендовом каблуке-рюмочке, а также длинные серьги в тон платью. Волосы Кардашьян собрала в одну из своих любимых причесок за последнее время – длинную косу, а макияж сделала чувственным и мягким.

Ким в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Фото за короткий срок собрало более 2 миллионов лайков и тысячи комментариев. Первыми отреагировали младшая сестра Ким – 22-летняя бизнесвумен Кайли Дженнер, а также подруги популярной теледивы. Остальные фолловеры также оставили свои восторги под постом знойной красавицы.

Этот цвет – просто все

Напомнило мне олдскульную Кимми

Тааак хорошо

Просто вау!

Так прекрасна

Люблю розовую малышку

Куда ты направляешься в таком платье?

Комментарии к постам (фото: instagram.com/kimkardashian)

Разумеется, Ким оставила вопросы без ответов, подпись сделав весьма расплывчатую. Вслед за своими соблазнительными аутфитами она вновь обратилась к святому – к семье. Ким нашла архивное фото, на котором позирует вместе с сестрами и братом. Помимо самой Ким, здесь есть Кортни, Хлое, Кайли и Кендалл, а также брат Роб. Все они обнимаются и выглядят невероятно счастливыми. Что ж, создавать трогательный контент популярные сегодня личности умели уже тогда.

К слову, на фото все сестры невероятно похожи. Видимо, свою роль сыграл цвет волос – все они красуются с натуральным темным оттенком. Сегодня Кайли и Хлое уже стали блондинками, а сама Ким часто примеряет на себя светлые оттенки.

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Автор: Мила Иванова