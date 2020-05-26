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Идеальная мамочка: Ким Кардашьян растрогала сеть необычным фото детей

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.05.2020 - 17:33
Идеальная мамочка: Ким Кардашьян растрогала сеть необычным фото детей
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким умилила сеть

Ким Кардашьян любит показывать свою жизнь со всех сторон. Только мы привыкнем к соблазнительным нарядам, провокационным рекламным кампаниям и прочим громким новостям от звезды, как она резко переключается на другую свою ипостась – идеальной мамы. И нужно признать: здесь она так же безудержна и активна, как и в других своих проявлениях. Ким обожает детей, и посты с ними всегда получаются теплыми, семейными и уютными. Новым подобным снимком она порадовала поклонников несколько часов назад. На фото знаменитая красотка показала 4-летнего сына Сейнта, а также 5-летнего сына старшей сестры Ким, Кортни – Рейан Эстона.

Идеальная мамочка: Ким Кардашьян растрогала сеть необычным фото детей

Сыновья Ким и Кортни (фото: instagram.com/kimkardashian)

Мальчики сидят под одеялом, накрывшись с головой. «О боже, я не могу с этих двух», – написала звезда. А сеть принялась обсуждать, какие красивые сыновья у знаменитых мам. «Они такие милашки. Сейнт выглядит, словно девочка», «Хорошие мальчики», «Сейнт так великолепен», «Хорошенькие», «Такие хорошенькие», «Красивые дети».

Идеальная мамочка: Ким Кардашьян растрогала сеть необычным фото детейСейнт растет настоящим красавцем (фото: instagram.com/kimkardashian)

В сториз Ким показала еще одно фото сына – он стоит возле бассейна в плавках. Довольный и веселый, он только вылез из воды. Судя по всему, малыш весело проводит карантин. К слову, она называет ребенка «своим близнецом во всех отношениях». Недавно она нашла свое детское фото, когда она была в возрасте сына. Звезда сделала коллаж, где сопоставила снимки себя и сына. выглядят они ошеломительно похожими. Напомним, в семье Ким и Канье Уэста подрастает четверо детей. 6-летняя Норт, 4-летний Сейнт, 2-летняя Чикаго, а также годовалый Псалм.

Идеальная мамочка: Ким Кардашьян растрогала сеть необычным фото детейИдеальная мамочка: Ким Кардашьян растрогала сеть необычным фото детейКим и Канье (фото: instagram.com/kimkardashian)

Также на днях Ким отметила годовщину свадьбы с отцом семейства – Канье Уэстом. Она запостила пару нежных фото с любимым супругом, где целует его в щеку, и написала: «6 лет вместе. Навсегда. До конца».

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Автор: Мила Иванова

Теги Новости Украины Ким Кардашьян
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