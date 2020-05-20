От жгучей брюнетки до роскошной блондинки: как менялась Ким Кардашьян за время карантина

Звезда меняется со скоростью света
Ким Кардашьян никогда не отличалась постоянством, если дело касается ее стиля. 39-летняя бизнесвумен и звезда сети регулярно примеряет самые разнообразные прически. Только за последнее время она показала более 5-ти вариаций. И нужно отметить – все они ей к лицу! Вспоминаем самые яркие имиджи героини светских хроник.
С периодичностью в несколько недель Ким примеряет на себя образ роковой блондинки. Откуда такая тяга к золотистым оттенкам у темноволосой от природы Ким, непонятно. Но стоит признать: выглядит Кардашьян весьма эффектно. В одном из недавних постов она попросила совета у поклонников: стоит ли ей менять цвет на более светлый на постоянной основе. Мнения разделились, а сама звезда просто стала чередовать прически. Несколько часов назад на ее странице появилось новое фото с блондом. Может, в этот раз уже надолго?
Ким неравнодушна блонду (фото: instagram.com/kimkardashian)
Даже оставаясь темноволосой, неугомонная Ким старается разнообразить прическу. Так, она примеряет оттенки от черного до шоколадного, разбавляя темные волосы светлыми прядями или делая плавные переходы. Поэтому звезда всегда выглядит необычно и по-новому. Берем пример!
Звезда не перестает пробовать новые оттенки (фото: instagram.com/kimkardashian)
Отдельно стоит упомянуть страсть Ким к фантазийным элементам в прическах. Когда дело доходит до фотосессий, стилисты дивы отрываются по полной. И Ким совершенно не против! В одной из последних съемок ей сделали необычную прическу со змеиным принтом. А также заплели волосы в необычные косы. К слову, звезда любит переносить такие элементы в повседневный стиль. Часто ее можно заметить с высоким хвостом, «луковкой» или всем с детства знакомой «Мальвиной». Меняется и длина волос Кардашьян: сегодня она красуется с эффектным каре, завтра уже блистает с роскошными волосами дл талии. Экспериментировать со стилем ей помогают разнообразные парики.
Ким обожает меняться (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Ольга Турчаникова