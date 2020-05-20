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От жгучей брюнетки до роскошной блондинки: как менялась Ким Кардашьян за время карантина

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.05.2020 - 17:32
От жгучей брюнетки до роскошной блондинки: как менялась Ким Кардашьян за время карантина
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда меняется со скоростью света

Ким Кардашьян никогда не отличалась постоянством, если дело касается ее стиля. 39-летняя бизнесвумен и звезда сети регулярно примеряет самые разнообразные прически. Только за последнее время она показала более 5-ти вариаций. И нужно отметить – все они ей к лицу! Вспоминаем самые яркие имиджи героини светских хроник.

Роскошный блонд

С периодичностью в несколько недель Ким примеряет на себя образ роковой блондинки. Откуда такая тяга к золотистым оттенкам у темноволосой от природы Ким, непонятно. Но стоит признать: выглядит Кардашьян весьма эффектно. В одном из недавних постов она попросила совета у поклонников: стоит ли ей менять цвет на более светлый на постоянной основе. Мнения разделились, а сама звезда просто стала чередовать прически. Несколько часов назад на ее странице появилось новое фото с блондом. Может, в этот раз уже надолго?

От жгучей брюнетки до роскошной блондинки: как менялась Ким Кардашьян за время карантинаОт жгучей брюнетки до роскошной блондинки: как менялась Ким Кардашьян за время карантинаКим неравнодушна блонду (фото: instagram.com/kimkardashian)

50 оттенков брюнетки

Даже оставаясь темноволосой, неугомонная Ким старается разнообразить прическу. Так, она примеряет оттенки от черного до шоколадного, разбавляя темные волосы светлыми прядями или делая плавные переходы. Поэтому звезда всегда выглядит необычно и по-новому. Берем пример!

От жгучей брюнетки до роскошной блондинки: как менялась Ким Кардашьян за время карантинаОт жгучей брюнетки до роскошной блондинки: как менялась Ким Кардашьян за время карантинаЗвезда не перестает пробовать новые оттенки (фото: instagram.com/kimkardashian)

Фантазийные элементы

Отдельно стоит упомянуть страсть Ким к фантазийным элементам в прическах. Когда дело доходит до фотосессий, стилисты дивы отрываются по полной. И Ким совершенно не против! В одной из последних съемок ей сделали необычную прическу со змеиным принтом. А также заплели волосы в необычные косы. К слову, звезда любит переносить такие элементы в повседневный стиль. Часто ее можно заметить с высоким хвостом, «луковкой» или всем с детства знакомой «Мальвиной». Меняется и длина волос Кардашьян: сегодня она красуется с эффектным каре, завтра уже блистает с роскошными волосами дл талии. Экспериментировать со стилем ей помогают разнообразные парики.

От жгучей брюнетки до роскошной блондинки: как менялась Ким Кардашьян за время карантинаОт жгучей брюнетки до роскошной блондинки: как менялась Ким Кардашьян за время карантинаОт жгучей брюнетки до роскошной блондинки: как менялась Ким Кардашьян за время карантинаКим обожает меняться (фото: instagram.com/kimkardashian)

Автор: Ольга Турчаникова

Теги Новости Украины Ким Кардашьян
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