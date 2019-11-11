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В роскошном наряде с экстремальным декольте: Джамала выступила на Танцах со звездами

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.11.2019 - 17:32
В роскошном наряде с экстремальным декольте: Джамала выступила на Танцах со звездами
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица засветила пышный бюст в эффектном луке

Четвертьфинал популярного шоу Танцы со звездами 2019 приготовил для зрителей немало сюрпризов - к примеру, в 12 эфире пары танцевали под живое исполнение украинскими звездами своих старых хитов. К примеру, Тина Кароль перевоплотилась в дерзкую бунтарку из своего клипа "Зачем я знаю", а вот Джамала выбрала песню, с которой в 2009 году победила на фестивале "Новая волна"- украинскую народную "Ой верше мій, верше".

Она исполнила ее для чувственного выступления пары Елены Кравец и Макса Леонова, которые по результатам эфира покинули проект. Кроме вокальных данных, Джамала поразила и своим нарядом - певица вышла на паркет в роскошном белом платье в пол с длинным шлейфом. Пышная воздушная юбка эффектно струилась по телу артистки, а сверху она набросила объемную накидку из того же материала.

В роскошном наряде с экстремальным декольте: Джамала выступила на Танцах со звездами

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Однако главной изюминкой стал экстремально глубокий вырез в зоне декольте, доходящий чуть ли не до пупка исполнительницы и подчеркнувший ее пышный бюст. На своей странице в Instagram певица поделилась кадрами с самого выступления, а также подготовки к нему.

В роскошном наряде с экстремальным декольте: Джамала выступила на Танцах со звездами

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Таке телевізійне шоу, як Танці з зірками — це insane!!! Ніяк не звикну до того, що навіть якщо ти співаєш в прямому ефірі один номер ти вже з початку дня живеш в павільйоні. Чому? Готуєш декілька днів сукню. Примірки, тканини, пошук, репетиція, чек, прогони для танцюристів. Саундчек з бендом — для себе, режисера, камер, гримерів. Багато артистів, черги, хвилювання всі хочуть причепурити, поправити, приклеїти. А ти постійно в очікуванні чогось. Все це я до чого. @tanci1plus1 — це величезна команда, яка виконує величезну роботу. Просто аби ви отримали задоволення", - поделилась Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники осыпали любимую артистку комплиментами, восхищаясь ее нарядом и красотой.

  • Нереальной красоты
  • Особливо шикарна в цій сукні
  • Как же красиво
  • Яка краса
  • Спели Вы вчера превосходно. Волшебный образ, волшебное исполнение, волшебная Вы- лучший вечер
  • благодарю за удовольствие, было очень круто
  • Вауууунадзвичайно красивий образ і ви також
  • Неперевершена
  • Джамала...і ви туди ж? нащо ж так оголюватися?
  • Чарівна
  • Плаття... гм) неймовірне. незвично вас також бачити і дуже гарно
  • Стільки сил коштує така неймовірна картинка

В роскошном наряде с экстремальным декольте: Джамала выступила на Танцах со звездами

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

(Видео: YouTube / Танці з зірками)

Напомним, Джамала в блестящем комбинезоне выступила на концерте знаменитого казахстанского рэпера Jah Khalib, с которым исполнила дуэтную песню "Кохаю".

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