У розкішному вбранні з екстремальним декольте: Джамала виступила на Танцях з зірками

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка засвітила пишний бюст в ефектному луці

Чвертьфінал популярного шоу Танці з зірками 2019 приготував для глядачів чимало сюрпризів - приміром, у 12 ефірі пари танцювали під живе виконання українськими зірками своїх старих хітів. Наприклад, Тіна Кароль перевтілилася в зухвалу бунтарку зі свого кліпу "Навіщо я знаю", а ось Джамала вибрала пісню, з якою в 2009 році перемогла на фестивалі "Нова хвиля"- українську народну "Ой верше мій, верше".

Вона виконала її для чуттєвого виступу пари Олени Кравець і Макса Леонова, які за результатами ефіру покинули проект. Окрім вокальних даних, Джамала вразила своїм вбранням - співачка вийшла на паркет в розкішній білій сукні з довгим шлейфом. Пишна повітряна спідниця ефектно струмувала по тілу артистки, а зверху вона накинула об'ємну накидку з того ж матеріалу.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Однак головною родзинкою став екстремально глибокий виріз в зоні декольте, що доходив мало не до пупка виконавиці і підкреслив її пишний бюст. На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася кадрами з самого виступу, а також підготовки до нього.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Таке телевізійне шоу, як Танці з зірками — це insane!!! Ніяк не звикну до того, що навіть якщо ти співаєш у прямому ефірі один номер ти вже з початку дня живеш в павільйоні. Чому? Готуєш декілька днів сукню. Примірки, тканини, пошук, репетиція, чек, прогони для танцюристів. Саундчек з бендом — для себе, режисера, камер, гримерів. Багато артистів, черги, хвилювання всі хочуть причепурити, поправити, приклеїти. А ти постійно в очікуванні чогось. Все це я до чого. @tanci1plus1 — це величезна команда, яка виконує величезну роботу. Просто аби ви отримали задоволення", - поділилася Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники обсипали улюблену артистку компліментами, захоплюючись її вбранням і красою.

Нереальної краси

Особливо шикарна в цій сукні

Як же красиво

Яка краса

Заспівали Ви вчора чудово. Чарівний образ, чарівне виконання, чарівна Ви - найкращий вечір

дякую за задоволення, було дуже круто

Вауууунадзвичайно красивий образ і ві кож

Неперевершена

Джамала...і ви туди ж? нащо ж так оголюватися?

Чарівна

Плаття... гм) неймовірне. незвично вас також бачіті і дуже гарно

Стільки сил коштує така неймовірна картинка

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

(Видео: YouTube / Танці з зірками)

Нагадаємо, Джамала в блискучому комбінезоні виступила на концерті знаменитого казахстанського репера Jah Khalib, з яким виконала дуетну пісню "Кохаю".