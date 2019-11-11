У розкішному вбранні з екстремальним декольте: Джамала виступила на Танцях з зірками

Співачка засвітила пишний бюст в ефектному луці
Чвертьфінал популярного шоу Танці з зірками 2019 приготував для глядачів чимало сюрпризів - приміром, у 12 ефірі пари танцювали під живе виконання українськими зірками своїх старих хітів. Наприклад, Тіна Кароль перевтілилася в зухвалу бунтарку зі свого кліпу "Навіщо я знаю", а ось Джамала вибрала пісню, з якою в 2009 році перемогла на фестивалі "Нова хвиля"- українську народну "Ой верше мій, верше".
Вона виконала її для чуттєвого виступу пари Олени Кравець і Макса Леонова, які за результатами ефіру покинули проект. Окрім вокальних даних, Джамала вразила своїм вбранням - співачка вийшла на паркет в розкішній білій сукні з довгим шлейфом. Пишна повітряна спідниця ефектно струмувала по тілу артистки, а зверху вона накинула об'ємну накидку з того ж матеріалу.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Однак головною родзинкою став екстремально глибокий виріз в зоні декольте, що доходив мало не до пупка виконавиці і підкреслив її пишний бюст. На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася кадрами з самого виступу, а також підготовки до нього.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
"Таке телевізійне шоу, як Танці з зірками — це insane!!! Ніяк не звикну до того, що навіть якщо ти співаєш у прямому ефірі один номер ти вже з початку дня живеш в павільйоні. Чому? Готуєш декілька днів сукню. Примірки, тканини, пошук, репетиція, чек, прогони для танцюристів. Саундчек з бендом — для себе, режисера, камер, гримерів. Багато артистів, черги, хвилювання всі хочуть причепурити, поправити, приклеїти. А ти постійно в очікуванні чогось. Все це я до чого. @tanci1plus1 — це величезна команда, яка виконує величезну роботу. Просто аби ви отримали задоволення", - поділилася Джамала.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Шанувальники обсипали улюблену артистку компліментами, захоплюючись її вбранням і красою.
Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)
(Видео: YouTube / Танці з зірками)
Нагадаємо, Джамала в блискучому комбінезоні виступила на концерті знаменитого казахстанського репера Jah Khalib, з яким виконала дуетну пісню "Кохаю".