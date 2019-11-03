ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Главный мамин поклонник: Джамала умилила фото с подросшим сыночком

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.11.2019 - 20:31
Главный мамин поклонник: Джамала умилила фото с подросшим сыночком
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица поделилась новыми семейными кадрами

Украинская певица Джамала, которая недавно показала нежные фото с мужем и сыном в осеннем лесу, выставила новые фотографии с подросшим сыном на своей странице в Instagram.

На фото Джамала сидит вместе с сыном на полу. На них надеты синие джинсы и белые свитшоты. Певица выставила целую серию снимков со своим ребенком.

Главный мамин поклонник: Джамала умилила фото с подросшим сыночкомГлавный мамин поклонник: Джамала умилила фото с подросшим сыночком

Джамала с сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Опять появился повод пересмотреть свои винилы, ведь приехала пластинка-обновления коллекции", - подписала фото артистка.

Главный мамин поклонник: Джамала умилила фото с подросшим сыночкомГлавный мамин поклонник: Джамала умилила фото с подросшим сыночком

Джамала с сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Новые кадры вызвали бурные эмоции у поклонников певицы. Вот некоторые из них.

  • Хорошие, улыбка у мамы невероятная!
  • Красота, просто обожаю ваc;
  • Вы были в детстве красивее;
  • Красивые!!! Такие добрые глаза могут быть только у счастливых, любящих людей!!! Глаза! Зеркало Души!! У Вашей семьи, Джа, свет! Любовь! Божья благодать! С любовью к Вам!
  • Мои хорошенькие;
  • С одной стороны, мне очень интересно наблюдать за Вашим малышом. Он такой классный, а с другой стороны-хочу вам посоветовать меньше показывать Эмира. Много злых, завистливых и мерзких людей;
  • Как мило;
  • Милашечки.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Джамала на праздничном концерте поразила откровенным нарядом. Певица "зажгла" на сцене и устроила поклонникам настоящий праздник по случаю юбилея своего творчества.

"Красота зашкаливает": горячая Астафьева соблазнила откровенными образами "шальной недели" "У мужа шорты забрала?" Надя Дорофеева взбудоражила сеть фото "на грани"
Новости Украины Джамалашоубиз
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь