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Роскошная женщина: 50-летняя Кэтрин Зета-Джонс поразила молодостью на пляжном фото

 

Звезда выложила новое фото с пляжа

Кэтрин Зета-Джонс показала новое фото, которое заставило поклонников усомниться в том, сколько на самом деле лет голливудской красавице. На снимке актриса предстала в цветастом необычном платье. Женственные оборки, глубокий вырез и цвет которого подчеркнули эффектную внешность популярной знаменитости. В таком наряде она отправилась на пляж, дополнив образ легким макияжем, а также стильным украшениями. На селфи Кэтрин лежит на подушках на фоне голубого океана, закинув одну руку за голову. Выглядит она мечтательной и умиротворенной. И, разумеется, невероятно молодой и прекрасной. За что тут же получила массу комплиментов.

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Кэтрин Зета-Джонс любит селфи (фото: instagram.com/catherinezetajones)

  • Вау, ты так красива
  • Как можно выглядеть так прекрасно
  • Вечно молодая
  • Прекрасная леди
  • Всегда восхитительна
  • Я люблю тебя, прекрасная королева
  • Богиня
  • Я в восторге от твоего принта
  • Вау, ты секси, ты моя любимица
  • Эти глаза…
  • Прекрасная, восхитительная, тотально элегантная

Актриса, по всей видимости, отправилась в отпуск со своей семьей. Так как ранее она выложила фото, на котором позирует их с Майклом Дугласом дочь Кэрис. Девушка уже стала совсем взрослой. Она предстала на фото в белом платье в бельевом стиле на тонких бретельках, продемонстрировав свою стройную фигуру, женственный силуэт и схожесть со своей знаменитой мамой. Подписчики Кэтрин Зета-Джонс отметили, что девушка невероятно красива, как и ее мама. «Мы думали, что это ты», – восхищаются они.

Кэрис вся в маму (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Напомним, ранее Кэтрин показала селфи, похваставшись идеальной фигурой в откровенном черном купальнике. Так что звезда в свои 50 лет по-прежнему может дать фору молодым коллегам.

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