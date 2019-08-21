Глаз не отвести! Кэтрин Зета-Джонс вместе с юной дочерью блистает на обложке глянца

Кэтрин Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Актриса и ее дочь украсили сентябрьский Vanity Fair Испания

Кэтрин Зета-Джонс вместе со своей юной дочерью – 16-летней Кэрис – украсили новую глянцевую обложку. Знаменитая актриса и девочка стали главными героинями нового выпуска испанского Vanity Fair, который появится в продаже уже скоро. Для выпуска была устроена стильная фотосессия, которая состоялась во время их визита на показ Fendi в Риме.

Кэтрин и Кэрис (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Обе красавицы примерили брючные костюмы, плащи, пиджаки знаменитого бренда и других марок. На обложке они появились в похожих нарядах: костюмы горчичного оттенка с белыми блузами и белой окантовкой. Мама и дочь кажутся невероятно сияющими и счастливыми. Кэтрин – с гордой осанкой и безупречным образом, продуманным до мелочей, выглядит свежо и молодо. А ее дочь, которая считается весьма застенчивой особой, смотрит в камеру дерзко и вызывающе.

С Испанией у супругов связана масса воспоминаний (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Материал, который уже появился на сайте бренда, рассказывает о истории любви Кэтрин и Майкла (именно в Испании они познакомились). А также о безусловной любви знаменитого семейства к Майорке. Тут расположилась их знаменитая на весь мир вилла, где они проводили все свободное время и где побывали все знаменитые фигуры страны: от политиков до артистов. Сейчас дом выставлен на продажу, так что, возможно, это было последнее лето, проведенное семьей в поместье.

Кэтрин с дочерью (фото: revistavanityfair.es)

К слову, дом Майкл купил еще в союзе с первой женой – Диандрой Люкер. Тогда он обошелся паре в 3,5 миллиона долларов. А сейчас цена на него значительно возросла: сегодня желающим приобрести виллу придется заплатить более 30 миллионов.

Кэтрин к лицу яркие наряды (фото: revistavanityfair.es)

«Когда я впервые увидел поместье S’Estaca, я мгновенно влюбился и сразу же решил выкупить его, – рассказывал Майкл Дуглас о доме. – Здесь побывало множество моих гостей, и мы так восхитительно проводили время».

Сейчас интересы пары поменялись: как голливудский актер, так и сама Кэтрин предпочитают проводить время иначе. К тому же, по слухам, самой актрисе дом никогда так сильно не нравился. Так что желание расстаться с ним вполне логичное.