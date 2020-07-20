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Розкішна жінка: 50-річна Кетрін Зета-Джонс вразила молодістю на пляжному фото

 

Зірка виклала нове фото з пляжу

Кетрін Зета-Джонс показала нове фото, яке змусило шанувальників засумніватися в тому, скільки насправді років голлівудській красуні. На знімку актриса з'явилася в квітчастій сукні з воланами. Жіночні оборки, глибокий виріз і колір якого підкреслили ефектну зовнішність популярної знаменитості. У такому вбранні вона вирушила на пляж, доповнивши образ легким макіяжем, а також стильним прикрасами. На селфі Кетрін лежить на подушках на тлі блакитного океану, заклавши одну руку за голову. Виглядає вона мрійливою і умиротвореною. І, зрозуміло, неймовірно молодою і прекрасною. За що тут же отримала масу компліментів.

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Кетрін Зета-Джонс любить селфі (фото: instagram.com/catherinezetajones)

  • Вау, ти так красива
  • Як можна виглядати так прекрасно
  • Вічно молода
  • Прекрасна леді
  • Завжди чудова
  • Я люблю тебе, прекрасна королева
  • Богиня
  • Я в захваті від твого принта
  • Вау, ти гарна, ти моя улюблениця
  • Ці очі...
  • Прекрасна, чудова, тотально елегантна

Актриса, по всьому, вирушила у відпустку зі своєю родиною Так як раніше вона виклала фото, на якому позує їх з Майклом Дугласом дочка Керіс. Дівчина вже стала зовсім дорослою. Вона з'явилася на фото в білому платті в білизняному стилі на тонких бретельках, продемонструвавши свою струнку фігуру, жіночний силует і схожість зі своєю знаменитою мамою. Послідовувачі Кетрін Зета-Джонс відзначили, що дівчина неймовірно красива, як і її мама. «Ми думали, що це ти», – захоплюються вони.

Керіс вся в маму (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Нагадаємо, раніше Кетрін показала селфі, похвалившись ідеальною фігурою у відвертому чорному купальнику. Так що зірка в свої 50 років може дати фору молодим колегам.

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