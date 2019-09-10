Романтика всю жизнь: Синди Кроуфорд показала редкое фото с любимым мужем

Синди Кроуфорд была замужем два раза. Первый брак легендарной супермодели с голливудским актером Ричардом Гиром продлился всего несколько лет (с 1991-го по 1995-й) и был полон разногласий. Как-то модель призналась, что главными причинами тому были ее молодость (звезде на тот момент исполнилось всего 25) и громкое имя ее мужа: Синди только начинала развивать свою головокружительную карьеру, в то время как Гира уже обожал весь мир.

Новое фото пары (фото: instagram.com/cindycrawford)

Зато второе замужество – с бывшим манекенщиком и владельцем сети ресторанов в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе Рэнди Гербером – напоминает настоящую сказку. В интервью Синди рассказывала, что с Рэнди она никогда не притворялась и могла быть собой. По словам красавицы, основа их союза – крепкая дружба. Но и без пылких чувств здесь также не обошлось.

Пара по-настоящему счастлива (фото: instagram.com/cindycrawford)

Не так давно пара отмечала 21 год супружеской жизни. Обычно к такому сроку романтика, которая наполняет первые годы совместной жизни, рассеивается или уступает место совсем другим чувствам – более стабильным и спокойным. Но, кажется, рутина обошла стороной пару Синди и Рэнди. На странице модели то и тело появляются снимки, которые доводят ее подписчиков до слез умиления. Несколько часов назад Кроуфорд запостила одно из них.

Синди и Рэнди на пикнике (фото: instagram.com/cindycrawford)

Синди и Рэнди стоят в обнимку на фоне ночного Нью-Йорка, и на лицах у них написано полный восторг и счастье. "Ночное свидание", – написала Синди под фото. "Какая прочная пара, одна из лучших", "Как же вы прекрасны", "Вы выглядите просто потрясающе вместе", – не могут налюбоваться подписчики Синди.

Малышка Кайя (фото: instagram.com/randegerber)

Рэнди также любит выставлять свою семью. Недавно их дочери – знаменитой модели Кайе Гербер – исполнилось 18 лет. В честь такого события он опубликовал трогательное детское фото своей девочки, написав: "Официально взрослая сегодня, но всегда моя маленькая принцесса. С Днем рождения!".