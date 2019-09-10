Романтика все життя: Сінді Кроуфорд показала рідкісне фото з коханим чоловіком

Зірка зворушила шанувальників
Сінді Кроуфорд була одружена двічі. Перший шлюб легендарної супермоделі з голлівудським актором Річардом Гіром тривав всього кілька років (з 1991-го по 1995-й) і був повний розбіжностей. Як-то модель зізналася, що головними причинами тому були її молодість (зірці на той момент виповнилося всього 25) і гучне ім'я її чоловіка: Сінді тільки починала розвивати свою запаморочливу кар'єру, в той час як Гіра вже обожнював увесь світ.
Зате друге заміжжя – з колишнім манекенником і власником мережі ресторанів у Нью-Йорку і Лос-Анджелесі Ренді Гербером – нагадує справжню казку. В інтерв'ю Сінді розповідала, що з Ренді вона ніколи не вдавала і могла бути собою. За словами красуні, основа їх союзу – міцна дружба. Але і без палких почуттів тут також не обійшлося.
Не так давно пара відзначала 21 рік подружнього життя. Зазвичай до такого терміну романтика, яка наповнює перші роки спільного життя, розсіюється або поступається зовсім іншим почуттям – більш стабільним і спокійним. Але, здається, рутина обійшла стороною пару Сінді і Ренді. На сторінці моделі повсякчас з'являються знімки, які доводять її фоловерів до сліз розчулення. Кілька годин тому Кроуфорд запостила одне з них.
Сінді і Ренді стоять в обнімку на тлі нічного Нью-Йорка, і на обличчях у них написаний повний захват і щастя. "Нічне побачення", – написала Сінді під фото. "Яка міцна пара, одна з кращих", "Як же ви прекрасні", "Ви виглядаєте просто приголомшливо разом", – не можуть намилуватися послідовувачі Сінді.
Ренді також любить демонструвати почуття до своєї родини. Нещодавно їх донькі – знаменитій моделі Кайї Гербер – виповнилося 18 років. В честь такої події він опублікував зворушливе дитяче фото своєї дівчинки, написавши: "Офіційно доросла сьогодні, але завжди моя маленька принцеса. З Днем народження!".