Как же романтично! Холостяк-9 устроил любимой свидание мечты на карантине (видео)

Никита Добрынин поразил невесту приятным сюрпризом
Никита Добрынин и Даша Квиткова на карантине прекрасно проводят время вместе и даже не ссорятся. Холостяк-9 и его возлюбленная также много общаются с поклонниками в сети и показывают моменты из своей повседневной жизни. Так, девушка уже воспользовалась послаблением режима самоизоляции и посетила салон красоты, а заодно и похвасталась стильными луками на весну-лето. За это время она уже успела сильно соскучиться по светским выходам и свиданиям, однако любимый смог исправить это, устроив для Даши романтический сюрприз.
Добрынин втайне от любимой организовал свидание мечты для них двоих на вертолетной площадке с невероятным видом на Днепр и Киев. Конечно же, все было сделано по правилам карантина и со всеми мерами предосторожности. Столик украсили пионами и подали вкусные блюда - конечно же, Квиткова осталась в восторге!
Трогательным видео романтического момента Никита поделился на своей странице в Instagram.
"Уже после двух недель нашей изоляции, Даша начала намекать, что давно не была на свидании, что скорее бы карантин закончился и мы куда-то отправились. Я успокоил любимую, сказал, все сделаем, но летом. А сам начал готовить сюрприз. Списался с командой и мы очень быстро продумали все делали, чтоб сделать такое свидание максимально круто, но при этом безопасно в нынешних условиях. Их команда супер быстро все решила и результат прямо сейчас в этом видео. Было все что мы любим: вид на любимый Киев, Мартини Fiero, море пионов для Даши и танцы под колонку", - рассказал экс-Холостяк.
Фото: Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)
Растроганные подписчики засыпали пару умиленными комментариями, восхищаясь их любовью и заботой Никиты о невесте.
Скриншот комментариев
Напомним, Никита Добрынин из Холостяк-9 серьезно намерен застраховать возлюбленную Дашу Квиткову, ведь с девушкой постоянно что-то случается.
Автор: Марина Настевич