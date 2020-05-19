Как же романтично! Холостяк-9 устроил любимой свидание мечты на карантине (видео)

Никита Добрынин и Даша Квиткова на карантине прекрасно проводят время вместе и даже не ссорятся. Холостяк-9 и его возлюбленная также много общаются с поклонниками в сети и показывают моменты из своей повседневной жизни. Так, девушка уже воспользовалась послаблением режима самоизоляции и посетила салон красоты, а заодно и похвасталась стильными луками на весну-лето. За это время она уже успела сильно соскучиться по светским выходам и свиданиям, однако любимый смог исправить это, устроив для Даши романтический сюрприз.

Добрынин втайне от любимой организовал свидание мечты для них двоих на вертолетной площадке с невероятным видом на Днепр и Киев. Конечно же, все было сделано по правилам карантина и со всеми мерами предосторожности. Столик украсили пионами и подали вкусные блюда - конечно же, Квиткова осталась в восторге!

Трогательным видео романтического момента Никита поделился на своей странице в Instagram.

"Уже после двух недель нашей изоляции, Даша начала намекать, что давно не была на свидании, что скорее бы карантин закончился и мы куда-то отправились. Я успокоил любимую, сказал, все сделаем, но летом. А сам начал готовить сюрприз. Списался с командой и мы очень быстро продумали все делали, чтоб сделать такое свидание максимально круто, но при этом безопасно в нынешних условиях. Их команда супер быстро все решила и результат прямо сейчас в этом видео. Было все что мы любим: вид на любимый Киев, Мартини Fiero, море пионов для Даши и танцы под колонку", - рассказал экс-Холостяк.

Фото: Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Растроганные подписчики засыпали пару умиленными комментариями, восхищаясь их любовью и заботой Никиты о невесте.

Боже, как же это романтично и красиво!)

супер, Никита вы молодец, счастья

Какие же вы классные

Как классно смотреть, что даже после проекта вы не перестаёте её удивлять. свидание на высоте (в прямом и переносном смысле)

Як Дарині пощастило з вами, ви дуже красива пара і так гармонійно доповнюєте один одного. дивлячись на вас, так легко повірити в казку

Пионы!!! Ну прям в самое сердце!!! Как красиво и романтично, нежно и трепетно! Как важны такие моменты в отношениях!

Молодець всі б так балували своїх коханих

Повторюсь это очень круто!! Прям как эпизод Холостяка

Какой вы Никита молодец!!!!! Дашенька счастливая невеста!!!! Пускай так будет на протяжении всей вашей совместной жизни

Скриншот комментариев

Напомним, Никита Добрынин из Холостяк-9 серьезно намерен застраховать возлюбленную Дашу Квиткову, ведь с девушкой постоянно что-то случается.