Як романтично! Холостяк-9 влаштував коханій побачення мрії на карантині (відео)

Микита Добринін і Даша Квіткова на карантині чудово проводять час разом і навіть не сваряться. Холостяк-9 і його кохана також багато спілкуються зі своїми шанувальниками в мережі і показують моменти із свого повсякденного життя. Так, дівчина вже скористалася послабленням режиму самоізоляції і відвідала салон краси, а заодно і похвалилася стильними луками на весну-літо. За цей час вона вже встигла сильно скучити по світським виходам і побаченням, однак коханий зміг виправити це, влаштувавши для Даші романтичний сюрприз.

Добринін потай від коханої організував побачення мрії для них двох на вертолітному майданчику з неймовірним видом на Дніпро і Київ. Звичайно ж, все було зроблено за правилами карантину і з усіма запобіжними заходами. Столик прикрасили півоніями і подали смачні страви - звичайно ж, Квіткова залишилася в захваті!

Зворушливим відео романтичного моменту Микита поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Вже після двох тижнів нашої ізоляції, Даша почала натякати, що давно не була на побаченні, що скоріше б карантин закінчився і ми кудись подалися. Я заспокоїв кохану, сказав, все зробимо, але влітку. А сам почав готувати сюрприз. Списався з командою і ми дуже швидко продумали всі деталі, щоб зробити таке побачення максимально круто, але при цьому безпечно в нинішніх умовах. Їх команда супер швидко все вирішила і результат прямо зараз в цьому відео. Було все, що ми любимо: вид на улюблений Київ, Мартіні Fiero, море півоній для Даші і танці під колонку", - розповів екс-Холостяк.

Фото: Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Розчулені підписники засипали пару зворушеними коментарями, захоплюючись їх любов'ю і турботою Микити про наречену.

Боже, як же це романтично і красиво!)

супер, Микита ви молодець, щастя

Які ж ви класні

Як класно дивитися, що навіть після проекту ви не перестаєте її дивувати. побачення на висоті (в прямому і переносному сенсі)

Як Дарині пощастило з вами, ви дуже гарна пара і так гармонійно доповнюєте один одного. дивлячись на вас, так легко повірити в казку

Піони!!! Ну прям в саме серце!!! Як красиво і романтично, ніжно і трепетно! Як важливі такі моменти в відносинах!

Молодець всі б так балували своїх коханих

Повторюся це дуже круто!! Прям як епізод Холостяка

Який ви Микита молодець!!!!! Дашенька щаслива наречена!!!! Нехай так буде протягом усього вашого спільного життя

Скріншот коментарів

Нагадаємо, Микита Добринін з Холостяк-9 серйозно має намір застрахувати кохану Дашу Квіткову, адже з дівчиною постійно щось трапляється.