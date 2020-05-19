Як романтично! Холостяк-9 влаштував коханій побачення мрії на карантині (відео)

Микита Добринін вразив наречену приємним сюрпризом
Микита Добринін і Даша Квіткова на карантині чудово проводять час разом і навіть не сваряться. Холостяк-9 і його кохана також багато спілкуються зі своїми шанувальниками в мережі і показують моменти із свого повсякденного життя. Так, дівчина вже скористалася послабленням режиму самоізоляції і відвідала салон краси, а заодно і похвалилася стильними луками на весну-літо. За цей час вона вже встигла сильно скучити по світським виходам і побаченням, однак коханий зміг виправити це, влаштувавши для Даші романтичний сюрприз.
Добринін потай від коханої організував побачення мрії для них двох на вертолітному майданчику з неймовірним видом на Дніпро і Київ. Звичайно ж, все було зроблено за правилами карантину і з усіма запобіжними заходами. Столик прикрасили півоніями і подали смачні страви - звичайно ж, Квіткова залишилася в захваті!
Зворушливим відео романтичного моменту Микита поділився на своїй сторінці в Instagram.
"Вже після двох тижнів нашої ізоляції, Даша почала натякати, що давно не була на побаченні, що скоріше б карантин закінчився і ми кудись подалися. Я заспокоїв кохану, сказав, все зробимо, але влітку. А сам почав готувати сюрприз. Списався з командою і ми дуже швидко продумали всі деталі, щоб зробити таке побачення максимально круто, але при цьому безпечно в нинішніх умовах. Їх команда супер швидко все вирішила і результат прямо зараз в цьому відео. Було все, що ми любимо: вид на улюблений Київ, Мартіні Fiero, море півоній для Даші і танці під колонку", - розповів екс-Холостяк.
Фото: Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)
Розчулені підписники засипали пару зворушеними коментарями, захоплюючись їх любов'ю і турботою Микити про наречену.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, Микита Добринін з Холостяк-9 серйозно має намір застрахувати кохану Дашу Квіткову, адже з дівчиною постійно щось трапляється.
Автор: Марина Настевіч