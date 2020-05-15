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Must have сезона: Даша Квиткова из Холостяк-9 покорила сразу двумя трендовыми образами

Lite » Мода 15.05.2020 - 13:48
Must have сезона: Даша Квиткова из Холостяк-9 покорила сразу двумя трендовыми образами
Даша Квиткова (фото: https://www.instagram.com/kvittkova)

Даша покрасовалась на камеру в стильных нарядах

Никита Добрынин и Даша Квиткова уже постепенно “освобождаются” от домашней самоизоляции. С послаблением карантина победительница шоу Холостяк-9 успела отправиться в “самое заветное” место этого непростого периода - салон красоты. Девушка похвасталась стрижкой, также рассказала о походе к косметологу. Кроме того, Даша также успела дать новое интервью, походить по магазинам и купить новые наряды. И все это избранница Холостяк-9 успевает показывать в разделе инстаграм-сториз.

Так, Квиткова показала поклонникам парочку очень актуальных образов на весну. Отметим, что среди must have вашего гардероба в этом сезоне удлиненный жакет в крупную клетку. Такая универсальная вещь подойдет практически под любой образ - как с брюками, так и с юбками или платьями.

На днях Даша показала сразу два стильных образа с жакетом.

Итак, для первого более делового образа Даша выбрала объемные бежевые брюки-клеш. В брюки заправлен белоснежный топ, который открывает плечи. В центре внимания - серый жакет в клетку. Также образ довершают массивные белые кроссовки. Образ получился одновременно расслабленный и офисный.

Второй образ больше подойдет для неспешной прогулки с любимым или походу в кафе с подругами. Даша оставили жакет и белые кроссовки на массивной подошве. А вот брюки заменила на слегка укороченные серые джинсы. Вместо белого топа - черная кофточка.

Густые кудри красотка расплела. Соответствующее видео было также опубликовано на youtube-канале Glam Wish.

Кстати, в процессе съемок нового модного видео Квиткова также поделилась милым семейным моментом. По словам девушки, их домашний любимчик стал наглеть. Отметим, что во время карантина Никита Добрынин сделал своей возлюбленной приятный сюрприз и подарил ей кота, которому дали кличку Каспер. Пара недавно отметила, что котенку исполнилось 3 месяца. При этом чем старше он становится, тем больше наглеет и не случает своих хозяев.

“Мы никак его не можем воспитать. Он с каждым днем становится все… увереннее и наглее”, - комментирует Даша Квиткова.

Напомним, ранее Холостяк-9 Никита Добрынин с невестой рассекретили утренние ритуалы.

Автор: Юля Петрова

Теги Новости Украины ХолостякНикита Добрынин
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