Родители - главные аниматоры: Осадчая и Горбунов отдыхают с сыном в Турции

Звездная пара ведущих Катя Осадчая и Юрий Горбунов выкроили в своем плотном графике несколько дней, чтобы вместе с сыночком Иваном отдохнуть на море. Их выбор пал на Турцию - так как, по словам теледивы, на украинских пляжах слишком много людей и не соблюдаются правила безопасности во время пандемии.

На своих страничках в соцсетях они поделились красочными снимками с расслабленного отдыха на берегу моря недалеко от Кемера.

Так, Горбунов опубликовал счастливое селфи с любимой женой, сделанное прямо в воде.

"Коли замість повноцінної відпустки є всього кілька днів,треба ці дні провести в красивих місцях!!" - отметил шоумен.

Осадчая же выложила подборку семейных кадров, на которых показала, как они развлекали маленького Ивана. По традиции, лица мальчика на фото не видно - звездные родители пока что скрывают его от публики.

Ведущая предстала перед камерой в черном бикини, с завязанными в хвост волосами и без макияжа. Вместе с малышом они играют в пасочки на песке у кромки воды.

Также Катя показала игровой уголок, который сотрудники отеля устроили для Ивана прямо в номере.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали яркие фото с отдыха в Турции с сыном Иваном (фото: instagram.com/kosadcha)

"На відпочинку з дитиною батьки головні аніматори - копати, будувати, ліпити, малювати) але за що люблю Туреччину, тут діти головні відпочиваючі і батькам суттєво легше :) Івану облаштували власну ігрову зону в помешканні, підібрали іграшки по віку і чекають в дитячому клубі, можна засмагати спокійно", - поделилась знаменитость.

Пользователи сети умиляются трогательным кадрам и желают Кате и Юре отличного отдыха.

Екатерина- всегда восхищаюсь Вами. Женского счастья вам. Хорошей Вам погоды в доме и на отдыхе.

Катя, это здорово!!!! Я как мама, удивляюсь вашему семейному отдыху!!! Вы с Юртем не только успешные яркие теле звезды, но и крутые папа и мама!!!!!

як гарно ! Молодці !) веселого і теплого Вам відпочинку !

Гарно відновитись вам

Дуже Гарни

Какие вы умнички! Всегда вместе, радостные, роскошные!

Ви найкращі!!!Дуже подобається Ваша родина!!!Залишайтесь завжди такими усміхненими і щасливими!!!

Ойой, як вирiс, ноги довгi, з заднього плану видно, шо точно красунчик

Дуже правильне рішення не показувати дитину

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Ранее Катя Осадчая в бикини вызвала горячие споры в сети из-за места отдыха.