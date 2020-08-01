Батьки - головні аніматори: Осадча та Горбунов відпочивають з сином в Туреччині

Зоряне сімейство підкорили милими сімейними кадрами
Зіркова пара ведучих Катя Осадча та Юрій Горбунов викроїли у своєму щільному графіку кілька днів, щоб разом з синочком Іваном відпочити на морі. Їх вибір припав на Туреччину - так як, за словами теледіви, на українських пляжах дуже багато людей і не дотримуються правила безпеки під час пандемії.
На своїх сторінках в соцмережах вони поділилися цікавими знімками з розслабленого відпочинку на березі моря недалеко від Кемера.
Так, Горбунов опублікував щасливе селфи з коханою дружиною, зроблену прямо у воді.
"Коли замість повноцінної відпустки є всього кілька днів,треба ці дні провести в красивих місцях!!" - зазначив шоумен.
Осадча ж виклала добірку сімейних кадрів, на яких показала, як вони розважали маленького Івана. За традицією, обличчя хлопчика на фото не видно - зіркові батьки поки що приховують його від публіки.
Ведуча з'явилася перед камерою в чорному бікіні, з зав'язаним у хвіст волоссям і без макіяжу. Разом з малечею вони грають в пасочки на піску біля кромки води.
Також Катя показала ігровий куточок, який співробітники готелю влаштували для Івана прямо в номері.
Катя Осадча та Юрій Горбунов показали яскраві фото з відпочинку в Туреччині з сином Іваном (фото: instagram.com/kosadcha)
"На відпочинку з дитиною батьки головні аніматори - копати, будувати, ліпити, малювати) але за що люблю Туреччину, тут діти головні відпочиваючі і батькам суттєво легше :) Івану облаштували власну ігрову зону в помешканні, підібрали іграшки по віку і чекають в дитячому клубі, можна засмагати спокійно", - поділилася знаменитість.
Користувачі мережі розчулюються зворушливим кадрам і бажають Каті і Юри відмінного відпочинку.
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Раніше Катя Осадча в бікіні викликала гарячі суперечки в мережі через місце відпочинку.