Я родила дома вместе с мужем: Эшли Грэм показала сына и откровенно рассказала о родах

Эшли Грэм, которая на днях впервые запостила фото с новорожденным сыном, как и обещала, показала его полностью. На жизнерадостном снимке фото позирует вся семья: сама молодая мама, муж девушки – Джастин Эрвин, а также Айзек Менелик Джованни Эрвин. Такое имя выбрали супруги для своего сына. Вместе с Джастином они записали подкаст, где рассказали о рождении малыша и выборе имени.

Первое фото сына Эшли и Джастина (фото: instagram.com/ashleygraham)

Первое имя – Айзек, муж пышнотелой красотки выбрал много лет назад. Второе – Менелик – понравилось супругам из-за своего глубоко значения, "сын мудрого". Оно приглянулось паре после поездки в Эфиопию, так звали первого императора Эфиопии. Ну а Джованни отсылает к итальянским корням Джастина.

"Не могу сдержать слез по поводу сегодняшнего эпизода @prettybigdealpod. Ничто не готовит вас к тому, насколько волшебным и интенсивным является рождение. Я так благодарна за то, что смогла родить рядом с мужем, естественно, в моем доме всего за 6 часов. Когда я впервые обняла ребенка, это было незабываемо. Это особенный момент в моей жизни!".

Новорожденный малыш позирует с родителями (фото: instagram.com/ashleygraham)

Эшли, которая привыкла ничего не скрывать от публики, поведала, что ребенок появился на свет дома, в присутствии акушерки и доулы. И конечно же, любимого мужа. Малыш родился на неделю позже предполагаемого срока, поэтому заставил маму немного поволноваться. "Если бы я рожала в больнице, то боялась бы гораздо сильнее. Но так как я была дома, то включила комфортный тусклый свет, могла съесть, что хотелось, побыть в постели или бассейне", – рассказывает Эшли.

По словам молодой мамы, в день родов она решила не менять свой график. И даже после начала схваток отправилась на йогу. Муж Грэм шутит, что только его супруга не может отойти от расписания даже в такой важный день.

Джастин и Эшли (фото: instagram.com/ashleygraham)

"Трудности, связанные с изменением моего тела, а также сами роды позволяют мне сказать: "Я сделала это и горжусь собой". Мне хочется, чтобы и другие женщины чувствовали себя настолько же непобедимыми", – признается звезда.

В своем микроблоге девушка сообщила: "Я помню, как впервые взяла Айзека и сказала Джастину: "Теперь мы семья навсегда". У меня так много причин быть благодарной, вся любовь и поддержка этого удивительного сообщества, невероятного мужа и прекрасного ребенка, который открыл мне глаза на то, насколько удивительным является этот мир на самом деле. @mrjustinervin и Айзек, спасибо за то, что вы мои любимые гости".