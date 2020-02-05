Я народила вдома разом з чоловіком: Ешлі Грем показала сина і відверто розповіла про пологи

Ешлі Грем, яка днями вперше запостила фото з новонародженим сином, як і обіцяла, показала його повністю. На життєрадісному знімку фото позує вся сім'я: сама молода мама, чоловік дівчини – Джастін Ервін, а також Айзек Менелік Джованні Ервін. Саме таке ім'я обрало для свого сина подружжя. Разом з Джастіном вони записали подкаст, де розповіли про народження малюка і вибор імені.

Перше фото сина Ешлі і Джастіна (фото: instagram.com/ashleygraham)

Перше ім'я – Айзек, чоловік пишнотілої красуні вибрав багато років тому. Друге – Менелік – сподобалося подружжю через його глибоке значення, "син мудрого". Його пара обрала після поїздки до Ефіопії, так звали першого імператора Ефіопії. Ну а Джованні відсилає до італійських коренів Джастіна.

"Не можу стримати сліз з приводу сьогоднішнього епізоду @prettybigdealpod. Ніщо не готує вас до того, наскільки чарівним і інтенсивним є народження. Я так вдячна за те, що змогла народити поруч з чоловіком, природно, в моєму будинку всього за 6 годин. Коли я вперше обняла дитину, це було незабутньо. Це особливий момент в моєму житті!".

Новонароджений малюк позує з батьками (фото: instagram.com/ashleygraham)

Ешлі, яка звикла нічого не приховувати від публіки, розповіла, що дитина з'явилася на світ будинку, в присутності акушерки і доули. І звісно ж, коханого чоловіка. Малюк народився на тиждень пізніше передбачуваного терміну, тому маму змусив трохи похвилюватися. "Якби я народжувала в лікарні, то боялася б набагато сильніше. Але так як я була вдома, то включила комфортне тьмяне освітлення, могла з'їсти, що хотілося, побути в ліжку або басейні", – розповідає Ешлі.

За словами молодої мами, в день пологів вона вирішила не змінювати свій графік. І навіть після початку переймів вирушила на йогу. Чоловік Грем жартує, що тільки його дружина не може відійти від розкладу навіть у такий важливий день.

Джастін і Ешлі (фото: instagram.com/ashleygraham)

"Труднощі, пов'язані зі зміною мого тіла, а також самі пологи дозволяють мені сказати: "Я зробила це і пишаюся собою". Мені хочеться, щоб і інші жінки відчували себе настільки ж непереможними", – зізнається зірка.

У своєму мікроблозі дівчина повідомила: "Я пам'ятаю, як вперше взяла Айзека і сказала Джастіну: "Тепер ми сім'я назавжди". У мене так багато причин бути вдячною, вся любов і підтримка цієї дивної спільноти, неймовірного чоловіка і прекрасної дитини, яка відкрила мені очі на те, наскільки дивовижним є цей світ насправді. @mrjustinervin і Айзек, спасибі за те, що ви мої улюблені гості".