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Яркие и стильные: Катя Осадчая похвасталась фото с легендарным футболистом

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.12.2019 - 12:41
Яркие и стильные: Катя Осадчая похвасталась фото с легендарным футболистом
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Телеведущая пообещала интересное интервью со спортсменом

Катя Осадчая уже много лет является бессменной ведущей телепрограммы "Светская жизнь", в рамках которой постоянно восхищает эффектными и стильными образами. Так, для свежего выпуска передачи ей пришлось сменить сразу три лука, и в каждом она выглядела просто сногсшибательно. Кроме того, благодаря такой работе теледива часто знакомится и общается с украинскими и мировыми знаменитостями. Недавно Катя взяла интервью у легендарного футболиста и похвасталась на странице своего шоу в Instagram фото с ним.

На снимке Осадчая запечатлена вместе с Андреем Шевченко, который сейчас является тренером сборной Украины по футболу. Кроме того, он - лучший бомбардир в истории сборной Украины (48 голов), а также обладатель престижной награды "Золотой мяч" 2004 года. Также Андрей шесть раз признавался лучшим футболистом Украины.

На фото Шевченко позирует в элегантном классическом костюме в клетку, Осадчая же примерила весьма яркий образ - красные брюки-клеш с разрезами внизу и шелковую рубашку с сине-красным принтом. Завершает эффектный лук повязка на волосах тех же оттенков.

Яркие и стильные: Катя Осадчая похвасталась фото с легендарным футболистом

Фото: Катя Осадчая и Андрей шевченко (instagram.com/svitsketv)

"Інтерв’ю з тренером національної збірної з футболу Андрієм Шевченком - незабаром у "Світському житті"! Чекаєте?" - говорится в подписи к публикации.

Пользователи сети тут же отметили, что очень ждут выхода беседы Кати и Андрея.

  • Какой он смешной и перепуганный :)))))
  • Ждем с нетерпением
  • Так.Чекаємо.Ваші інтерв'ю для мене особисто завжди цікаві.І люди теж,з якими ви спілкуєтесь у «Світському житті». Дякую вам.Всього найкращого
  • Завжди чекаємо на Катю, звичайно!!!
  • А чого це він такий переляканий, все добре
  • Андрей красава

Яркие и стильные: Катя Осадчая похвасталась фото с легендарным футболистом

Скриншот комментариев (instagram.com/svitsketv)

Напомним, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили пижамную вечеринку возле елки.

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Новости Украины Андрей ШевченкоКатя Осадчаяведущая
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