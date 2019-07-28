Рэперша Alyona Alyona поразила сеть своим детским фото

Популярная украинская рэп-исполнительница Аlyona Аlyona в последнее время не часто радовала поклонников новыми фото в сети, однако ее крайний снимок вызвал бурные обсуждения. Что и неудивительно, ведь артистка показала, как она выглядела в юные годы - однако сделала это с интригой.

28-летняя Алена опубликовала архивное фото, на котором она запечатлена в детстве вместе со своими друзьями. При этом рэперша не указала, кто из детей на снимке она, а предложила фанатам угадать. Также она не сообщила и свой возраст на фото.

Отметим, что на снимке - пятеро детей разных возрастов, один мальчик и четыре девочки.

Фото: Alyona Alyona (facebook.com/alyonaalyonaoff)

"Ну що, вгадайте де я та скільки мені років", - прокомментировала хитрая Аlyona Аlyona.

Мнения подписчиков разделились, однако большинство все же предположили, что на снимке Алена - девочка в голубой футболке и ей от 8 до 12 лет.

Сама артистка пока что не стала раскрывать интригу.

Гадаю, у футболці (чи то блакитній, чи то бірюзовій), років 12, як на мене

Голубая футболка, 11 -12лет)

Алена привет,в синей футболке на фото лет 9-10, угадал?

Ты просто пишка, ні ти пушка!!! Ти молодець!!!

Синя кофтинка 9 років

Стоїть за візком, років 10 напевне )

В голубой футболке, лет 8?

В бабульки на каникулах, 10 років! Так?)

У голубій футболці, років 11-12.

7 років, клас перший десь

Важко не вгадати)

Скриншот комментариев (facebook.com/alyonaalyonaoff)

Напомним, Alyona Alyona взбудоражила сеть постельным фото в одном полотенце.

Ранее украинская рэперша Alyona Alyona показала роскошные формы на новом снимке, которое она сделала в Барышевке Киевской области.

А также Alyona Alyona попала под внимание авторитетного издания The New York Times, которое внесло украинскую исполнительницу в список 15 самых значимых новых артистов Европы.