Рэперша Alyona Alyona поразила сеть своим детским фото

Артистка предложила фанам угадать, сколько ей лет на снимке
Популярная украинская рэп-исполнительница Аlyona Аlyona в последнее время не часто радовала поклонников новыми фото в сети, однако ее крайний снимок вызвал бурные обсуждения. Что и неудивительно, ведь артистка показала, как она выглядела в юные годы - однако сделала это с интригой.
28-летняя Алена опубликовала архивное фото, на котором она запечатлена в детстве вместе со своими друзьями. При этом рэперша не указала, кто из детей на снимке она, а предложила фанатам угадать. Также она не сообщила и свой возраст на фото.
Отметим, что на снимке - пятеро детей разных возрастов, один мальчик и четыре девочки.
Фото: Alyona Alyona (facebook.com/alyonaalyonaoff)
"Ну що, вгадайте де я та скільки мені років", - прокомментировала хитрая Аlyona Аlyona.
Мнения подписчиков разделились, однако большинство все же предположили, что на снимке Алена - девочка в голубой футболке и ей от 8 до 12 лет.
Сама артистка пока что не стала раскрывать интригу.
Скриншот комментариев (facebook.com/alyonaalyonaoff)
Напомним, Alyona Alyona взбудоражила сеть постельным фото в одном полотенце.
Ранее украинская рэперша Alyona Alyona показала роскошные формы на новом снимке, которое она сделала в Барышевке Киевской области.
А также Alyona Alyona попала под внимание авторитетного издания The New York Times, которое внесло украинскую исполнительницу в список 15 самых значимых новых артистов Европы.