Регина Тодоренко в неожиданной компании озадачила сеть творческим заданием

Ведущая показала забавное фото из зоопарка
Регина Тодоренко гостит в родной Одессе и наслаждается временем, проведенным с родными и старыми друзьями. Она с удовольствием делиться эмоциями от поездки и фиксирует на камеру самые интересные моменты. Так, Регина с сыном Мишей и друзьями успела посетить контактный зоопарк и поближе познакомится с его обитателями. Она решила поделится фото и видео в Instagram.
Ведущая показала фото в необычной компании – рядом с Региной можно увидеть альпака, которая с любопытством смотрит на звезду. Девушка протянула ей ладонь, будто обращаясь с вопросом. На Регине легкое белое платье в горошек с рукавами-фонариками.
"#придумайтеПодпись
- А тебя-то я еще не ела..., Альпакочка!
- передавайте за проезд
- есть мелочь?
Какие у вас варианты?" - предложила она творческое задание поклонникам.
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Подписчики принялись наперебой соревноваться в оригинальности и писать забавные подписи к кадру. Не обошлось без порции критики - телеведущей напомнили, что в закрытых помещениях и тесных клетках животным приходится не сладко.
Скриншот комментариев
В сториз Регина также познакомила подписчиков с огромным вороном и показала оленя "с самым длинным языком".
Напомним, что Регина Тодоренко умилила сеть свадебным видео со своим отцом.
Также Регина показала встречу со своими одесскими подружками, с которыми знакома 25 лет.