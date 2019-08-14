Регина Тодоренко в неожиданной компании озадачила сеть творческим заданием

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая показала забавное фото из зоопарка

Регина Тодоренко гостит в родной Одессе и наслаждается временем, проведенным с родными и старыми друзьями. Она с удовольствием делиться эмоциями от поездки и фиксирует на камеру самые интересные моменты. Так, Регина с сыном Мишей и друзьями успела посетить контактный зоопарк и поближе познакомится с его обитателями. Она решила поделится фото и видео в Instagram.

Ведущая показала фото в необычной компании – рядом с Региной можно увидеть альпака, которая с любопытством смотрит на звезду. Девушка протянула ей ладонь, будто обращаясь с вопросом. На Регине легкое белое платье в горошек с рукавами-фонариками.

"#придумайтеПодпись

- А тебя-то я еще не ела..., Альпакочка!

- передавайте за проезд

- есть мелочь?

Какие у вас варианты?" - предложила она творческое задание поклонникам.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Подписчики принялись наперебой соревноваться в оригинальности и писать забавные подписи к кадру. Не обошлось без порции критики - телеведущей напомнили, что в закрытых помещениях и тесных клетках животным приходится не сладко.

Что ты там блеешь, человек

Подскажите, где я? Мы здесь месяц отдыхаем

Милый, пойдем я покажу тебе мир

Что значит, ты проглотил мои ключи!? Голову-то включи!

Когда он пришёл домой после корпоратива

Причеши меня, Регина

Решка у меня, мохнатенькая, карту давай

Ну давай тяни ноту выше: аааааааа

Разговор по душам

Скриншот комментариев

В сториз Регина также познакомила подписчиков с огромным вороном и показала оленя "с самым длинным языком".

Напомним, что Регина Тодоренко умилила сеть свадебным видео со своим отцом.

Также Регина показала встречу со своими одесскими подружками, с которыми знакома 25 лет.