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"Самый добрый и юморной": Тодоренко растрогала сеть свадебным видео с папой

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.08.2019 - 16:38
"Самый добрый и юморной": Тодоренко растрогала сеть свадебным видео с папой
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая призналась, что ее папа очень волновался в этот день

Регина Тодоренко и Влад Топалов отгуляли пышное свадебное торжество в Италии еще 3 июля, однако продолжают делиться в сети милыми и трогательными моментами. Как ранее призналась ведущая, они сделали больше тысячи фото, ну и конечно же видео. Фильм о том, как все было, молодожены уже показали, но некоторые моменты стараются пережить еще раз. Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала нежное видео со своим папой, а также поделилась воспоминаниями о том счастливом дне.

На видео гордый отец ведет счастливую Регину по лужайке к алтарю, где ее ждет возлюбленный Влад Топалов. Подойдя к жениху, папа Тодоренко пожимает ему руку и обнимает. По словам ведущей, они оба волновались в тот день, и папа очень ее поддерживал.

"Я знаю, что мой папа волновался здесь больше обычного.
Говорит мне:
- Доченька , ты волнуешься?
- Конечно. - И я волнуюсь очень сильно. - Пап, а если я споткнулось и упаду?
- ничего страшного , я тебя подниму и донесу к Владу.
Папа всегда найдёт выход из ситуации))) он у меня такой!!! самый находчивый , самый сильный, самый добрый и юморной", - поделилась воспоминаниями Регина.

Видео: Регина Тодоренко с папой (instagram.com/reginatodorenko)

Подписчики поспешили оставить множество растроганных и душевных отзывов под роликом.

  • До мурашек, наши папы самые лучшие, пусть все они будут здоровы
  • Как мило. Вот в этот момент свадьбы я плачу. Я счастлива за тебя Регина и желаю удачи
  • Один из самых трогательных моментов на любой свадьбе
  • Ой как мило, смотрю и плачу, так трогательно
  • Вы красотка!!! Смотрела вашу свадьбу и плакала от радости.
  • Как же романтично и трогательно
  • Сказочно
  • Как же трогательно и невероятно красиво!!!
  • Восхищаюсь вами!! счастья удачи и долгих лет счастливой жизни!!!!!

&quot;Самый добрый и юморной&quot;: Тодоренко растрогала сеть свадебным видео с папойСкриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, Регина Тодоренко с сыном насладилась щедрым застольем в родной Одессе. Ведущая с удовольствием угостилась любимым борщем.

Ранее Регина Тодоренко впервые показала лицо сыночка Мишиили, как она его называет Майкла, снявшись с ним в рекламе.

А еще ее супруг Влад Топалов растрогал эмоциональным снимком с сыном Мишей и сделал трогательное признание.

Милый дом: Тодоренко с сыном насладилась щедрым застольем в родной Одессе Просто прелесть! Счастливая Тодоренко впервые показала лицо подросшего сыночка
Новости Украины Влад ТопаловсвадьбаРегина Тодоренко
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