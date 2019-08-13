"Самый добрый и юморной": Тодоренко растрогала сеть свадебным видео с папой

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая призналась, что ее папа очень волновался в этот день

Регина Тодоренко и Влад Топалов отгуляли пышное свадебное торжество в Италии еще 3 июля, однако продолжают делиться в сети милыми и трогательными моментами. Как ранее призналась ведущая, они сделали больше тысячи фото, ну и конечно же видео. Фильм о том, как все было, молодожены уже показали, но некоторые моменты стараются пережить еще раз. Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала нежное видео со своим папой, а также поделилась воспоминаниями о том счастливом дне.

На видео гордый отец ведет счастливую Регину по лужайке к алтарю, где ее ждет возлюбленный Влад Топалов. Подойдя к жениху, папа Тодоренко пожимает ему руку и обнимает. По словам ведущей, они оба волновались в тот день, и папа очень ее поддерживал.

"Я знаю, что мой папа волновался здесь больше обычного.

Говорит мне:

- Доченька , ты волнуешься?

- Конечно. - И я волнуюсь очень сильно. - Пап, а если я споткнулось и упаду?

- ничего страшного , я тебя подниму и донесу к Владу.

Папа всегда найдёт выход из ситуации))) он у меня такой!!! самый находчивый , самый сильный, самый добрый и юморной", - поделилась воспоминаниями Регина.

Видео: Регина Тодоренко с папой (instagram.com/reginatodorenko)

Подписчики поспешили оставить множество растроганных и душевных отзывов под роликом.

До мурашек, наши папы самые лучшие, пусть все они будут здоровы

Как мило. Вот в этот момент свадьбы я плачу. Я счастлива за тебя Регина и желаю удачи

Один из самых трогательных моментов на любой свадьбе

Ой как мило, смотрю и плачу, так трогательно

Вы красотка!!! Смотрела вашу свадьбу и плакала от радости.

Как же романтично и трогательно

Сказочно

Как же трогательно и невероятно красиво!!!

Восхищаюсь вами!! счастья удачи и долгих лет счастливой жизни!!!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, Регина Тодоренко с сыном насладилась щедрым застольем в родной Одессе. Ведущая с удовольствием угостилась любимым борщем.

Ранее Регина Тодоренко впервые показала лицо сыночка Мишиили, как она его называет Майкла, снявшись с ним в рекламе.

А еще ее супруг Влад Топалов растрогал эмоциональным снимком с сыном Мишей и сделал трогательное признание.