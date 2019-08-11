ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Девочки – красавицы": Регина Тодоренко умилила кадром с одесскими подружками

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.08.2019 - 11:44
"Девочки – красавицы": Регина Тодоренко умилила кадром с одесскими подружками
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Регина приехала погостить в родную Одессу

 В разгар курортного сезона популярная телеведущая Регина Тодоренко решила наведаться в родную Одессу вместе с сыном. Стоит отметить, что малыш Майкл путешествует с мамой чуть ли не с рождения и перелет в Украину для семьи не доставил сложностей. В домашней обстановке Регина насладилась маминой стряпней и нашла время для посиделок со школьными подругами.

 В подписи к фото телеведущая призналась, что их крепкая дружба длиться вот уже 25 лет и дополнила, что у взрослых подруг иные темы разговора, чем раньше:

&quot;Девочки – красавицы&quot;: Регина Тодоренко умилила кадром с одесскими подружками

Фото: Регина Тодоренко с подругами (instagram.com/reginatodorenko)

"Раньше мы обсуждали миниюбки, помады и парней, теперь подгузники, присыпки и мужей. Что дальше?) Люблю вас, мои @apfel_inka , @aritrofimova , @anya_babi4eva. Пы.Сы.: становится немного страшно, когда осознаёшь, что наша дружба длиться около 25 лет," - так она описала кадр в Instagram.

&quot;Девочки – красавицы&quot;: Регина Тодоренко умилила кадром с одесскими подружкамиФото: Регина Тодоренко с подругами (instagram.com/reginatodorenko)

Подписчики не удержались и с юмором высказали свои версии дальнейшего развития событий:

  • Это круто
  • Дальше старость, протезы и с*чки невестки
  • Или совместные путешествия, любовников и внуков
  • Какая счастливая дружба, пусть продлится до старости
  • А потом пенсию, валидол и внуков
  • Дальше будет дискуссии, какая вставная челюсть лучше
  • тут гарно вийшли
  • Молодцы! Дружба проверяется годами!
  • Очень колоритное фото!
  • Девочки – красавицы
  • Дальше: пенсия, внуки и базар
  • Дальше будете обсуждать лошадиную мазь ,пенсию и тех кто носит миниюбки, помады и парней
  • дальше обсуждения школы ,системы образования и тд.
 

 Кстати, Регина Тодоренко недавно обрадовала своих поклонников, впервые показав лицо сына Майкла. На откровенность ей пришлось пойти из-за совместных съемок в рекламе.

 Кроме того, Регина Тодоренко не скрывает, что работающей маме материнство дается не легко, о чем она призналась своим подписчикам.

А еще, недавно отшумевшая свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова оставила еще пару нераскрытых секретов.

"Тихонечко плачу у кроватки": Тодоренко взволновала сеть откровениями о сыне "То ругаемся, то обожаем": Топалов разоткровенничался о превратностях взаимоотношений
Новости Украины Влад ТопаловОдессаРегина Тодоренко
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь