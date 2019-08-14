Регіна Тодоренко в несподіваній компанії спантеличила мережу творчим завданням

Ведуча показала кумедне фото з зоопарку
Регіна Тодоренко гостює в рідній Одесі і насолоджується часом, проведеним з рідними і старими друзями. Вона із задоволенням ділитися емоціями від поїздки і фіксує на камеру самі цікаві моменти. Так, Регіна з сином Михайлом і друзями встигла відвідати контактний зоопарк і ближче познайомиться з його мешканцями. Вона вирішила поділиться фото і відео в Instagram.
Ведуча показала фото в незвичайній компанії – поруч з Регіною можна побачити альпака, яка з цікавістю дивиться на зірку. Дівчина простягнула їй долоню, ніби звертаючись з питанням. На Регіні легке біле плаття в горошок з рукавами-ліхтариками.
"#придумайтеПідпис
- А тебе-то я ще не їла..., Альпакочка!
- передавайте за проїзд
- є копійки?
Які у вас є варіанти?" - запропонувала вона творче завдання шанувальникам.
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Підписники почали навперебій змагаються в оригінальності і писати оригінальні підписи до кадру. Не обійшлося без порції критики - телеведучій нагадали, що у закритих приміщеннях і тісних клітках тваринам доводиться не солодко.
Скріншот коментарів
У сторіз Регіна також познайомила підписників з величезним вороном і показала оленя "з самим довгим язиком".
Нагадаємо, що Регіна Тодоренко зворушила мережу весільним відео зі своїм батьком.
Також Регіна показала зустріч зі своїми одеськими подружками, з якими знайома 25 років.